Samsung ha per per sbaglio confermato l’arrivo del Galaxy Watch FE, lo smartwatch economico che sarà lanciato insieme al nuovo Galaxy Watch 7. Inizialmente emerso per sbaglio sul sito per poi eliminare le pagine relative al prodotto, oramai l’esistenza del nuovo smartwatch di Samsung è sempre più certa. Come se non bastasse, sono trapelate informazioni riguardanti il dispositivo.

Samsung Galaxy Watch FE conferme e dettagli

Oramai ci sono diverse prove che tolgono qualsiasi dubbio riguardante l’esistenza del Galaxy Watch FE. Lo smartwatch è apparso sul sito di Samsung in una pagina dedicata ad un dispositivo con un codice modello corrispondente ad SM-R861. Il codice modello non è nuovo siccome è stato già trovato nella certificazione TDRA per gli Emirati Arabi Uniti. La certificazione conferma non solo il modello ma anche il nome Galaxy Watch FE. Le pagine in questione non sono più disponibili poiché rimosse da Samsung, ma rimangono archiviate su wayback machine.

Passando ai dettagli, il Galaxy Watch FE sembrerebbe una revisione del Galaxy Watch 4 del 2021. Il nuovo smartwatch mantiene un design classico e attuale, ereditando infatti la cassa circolare e la medesima cornice che circonda il display. Il dispositivo è alimentato dal processore Exynos W920, 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Offre connessioni WiFi dual band, Bluetooth 5.0, NFC e GPS. Lo schermo è un AMOLED da 1,2 pollici, supporta la modalità Always on Display e possiede una risoluzione di 396×396. Sarà presente anche un anello touch che circonda il corpo di alluminio, insieme alle certificazioni 5ATM, IP68 e MIL-STD-810H.

Infine, la batteria è da 247 mAh che garantirà un’autonomia di 30 ore. A livello software, invece si potrà trovare Wear OS con la One UI Watch 5.0, con il supporto a diverse funzionalità di salute e fitness. Troviamo anche il rilevamento delle cadute, misurazione dello stress, monitoraggio della pressione e ossigenazione del sangue.

Il nuovo Galaxy Watch FE è quindi uno smartwatch robusto, resistente e pieno di funzionalità che saranno disponibili ad un prezzo relativamente basso. Infatti lo smartwatch dovrebbe essere venduto a 199 euro, e verrà annunciato insieme al Galaxy Watch 7 durante il prossimo evento Unpacked.