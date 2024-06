Le nuove informazioni trapelate sui Galaxy Watch 7 e Ultra di Samsung hanno svelato quasi tutte le caratteristiche tecniche dei due smartwatch. Quest’ultimi saranno ufficialmente presentati il mese prossimo durante l’evento Unpacked. In questa occasione, Samsung annuncerà anche i nuovi smartphone Z Fold6 e ZFlip 6. Sorprendentemente, non ci sarà un Galaxy Watch7 Pro come inizialmente ipotizzato, ma un modello denominato Watch FE.

Il Watch7 presenterà due varianti per le sue dimensioni una da 40millimetri e l’altra da 44. La versione più piccola presenterà una batteria da 300mAh. Mentre quella più grande sarà da 425mAh. Suddetti dettagli confermano che i nuovi smartwatch manterranno la stessa capacità dei modelli precedenti.

Rivelati i dettagli relativi ai nuovi smartwatch Galaxy

Entrambe le versioni saranno realizzate in Armor Aluminium2. Inoltre, avranno un display protetto da vetro zaffiro. Inoltre, sono comprese le certificazioni di resistenza IP68 e MIL–STD–810H. Una delle principali novità del Galaxy Watch7 è il processore, realizzato con un processo produttivo a 3nm, in contrapposizione ai 5nm della generazione precedente. Tale avanzamento permetterà di ottenere un miglioramento per le prestazioni e l’efficienza energetica del dispositivo.

La luminosità sarà di 2.000nit, e garantirà una visibilità ottima anche con luce intensa. La memoria interna sarà di 32GB. Saranno disponibili opzioni di connettività Bluetooth o LTE+Bluetooth, e il dispositivo avrà due tasti fisici: Home e Back.

Accanto al Galaxy Watch7, Samsung presenterà anche il Watch Ultra. Si tratta del modello di punta che, secondo alcune fonti, potrebbe essere chiamato WatchX. Il nuovo dispositivo sarà disponibile con una cassa da 47millimetri realizzata in titanio di grado4, e sarà offerto nelle colorazioni Titanium Gray, Silver e Beige. La batteria sarà da 590mAh. E come l’altra versione anche qui la memoria interna è di 32GB. La luminosità del display raggiungerà un picco di 3.000nit, garantendo un’ottima leggibilità in qualsiasi condizione di luce. Anche il Galaxy Watch Ultra avrà un processore a 3nm con cinque core, e supporterà la connettività LTE+Bluetooth. In questo caso i tasti fisici saranno tre: rapido, Home e Back.