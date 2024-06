Vodafone avverte i clienti: aumenti di prezzo in vista

L’estate sta bussando alla porta e con lei, ahimè, arrivano anche un po’ di notizie non proprio esaltanti da parte di Vodafone. Pare che stiano per mettere in atto una di quelle rimodulazioni tariffarie che fanno sempre storcere il naso, soprattutto quando riguardano il nostro amato mondo del mobile.

La rimodulazione contrattuale che non piace a nessuno

Ecco che arriva questo annuncio dalla sezione “Vodafone Informa” del loro sito, dove ci avvisano che a partire da luglio 2024 alcuni di noi dovremo farci l’idea di sborsare qualche euro in più ogni mese. Che bel regalino, eh?

Già, perché quando si parla di “rimodulazioni contrattuali” sappiamo tutti già cosa significa: le tariffe salgono. In questo caso, si tratta di alcune offerte mobile di Vodafone, che si apprestano ad aumentare da 1,99 euro fino a 3,99 euro al mese.

Ma veniamo alla domanda che tutti ci facciamo: quali sono queste offerte fortunate che si vedranno aumentare il prezzo? Vodafone non è stata tanto gentile da darci tutti i dettagli, ma almeno ci hanno promesso che riceveremo un bel messaggio, sia via SMS che via email, per avvisarci dell’imminente svoltone economico. E già ci stanno pensando, perché le comunicazioni sono già partite dal 10 giugno. State attenti!

E che dire della giustificazione di Vodafone per questo aumento? Beh, parlano di “mutate condizioni economiche e di mercato” e della necessità di garantire una “connessione ottimale“. Insomma, sembra che ci voglia più grana per tenere a galla la baracca, anche se non è chiaro come mai.

Vodafone e la possibilità di recesso

Ma c’è un lato positivo, per fortuna! Se proprio non ve la sentite di accettare quest’incremento, potete dire basta al contratto senza pagarne il prezzo. Avete ben 60 giorni dalla notifica dell’aumento per far valere il vostro diritto di recesso.

Potete farlo direttamente dal sito ufficiale Vodafone, recandovi in uno dei loro negozi, mandando una raccomandata a/r al Servizio Clienti Vodafone oppure scrivendo una email con ricevuta di ritorno a servizioclienti@vodafone.pec.it. Ah, e non dimenticate di specificare che volete fare il recesso per l’aumento tariffario. Oppure, se preferite, potete chiamare il 190 e parlare direttamente con un operatore.

Vodafone ha deciso di mettere la mano al portafogli delle offerte mobile, ma almeno ci lascia la via d’uscita senza farsi troppi problemi. Sarà interessante vedere come i clienti reagiranno a questa mossa e se decideranno di restare fedeli o di cercare altrove. Sicuramente non è la notizia più allegra da ricevere in vista dell’estate, ma almeno sappiamo di avere delle alternative.