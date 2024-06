Rockstar Games sta iniziando a spegnere alcune feature di GTA V

Con l’annuncio ufficiale di GTA VI, gli utenti non vedono l’ora di perdersi tra le strade di Vice City. Tuttavia, il titolo di Rockstar Games non arriverà prima dell’autunno 2025 e, per ora, l’unica alternativa è giocare a GTA V e GTA Online.

GTA V ha fatto il proprio debutto nel 2013 e tra le attività di marketing messe in piedi da Rockstar Games ci sono state una serie di trovate geniali. Tra queste, la software house ha lanciato un vero sito web chiamato Lifeinvader.

Questa piattaforma nasce come una copia di Facebook legata al mondo di GTA V. Infatti è possibile trovare gli aggiornamenti di stato dei vari protagonisti della saga, pubblicità dei negozi più iconici di Los Santos e molto altro ancora.

Rockstar Games ha chiuso definitivamente una feature di GTA V che ha appassionato i giocatori sin dal debutto del titolo nel 2013

Il social network poteva essere visitato sia dai browser web reali, sia utilizzando lo smartphone all’interno del gioco. I giocatori potevano seguire i propri marchi preferiti, ottenere sconti in game e molto altro ancora.

Inoltre, Lifeinvader era collegato direttamente a Rockstar Games Social Club, creando così un collegamento diretto tra la finzione videoludica e la realtà. Purtroppo, dopo quasi 11 anni di onorato servizio, Rockstar Games ha deciso di chiudere il servizio.

Attualmente, se si prova a raggiungere il sito attraverso l’URL lifeinvader.com si viene reindirizzati sulla pagina di Rockstar Games dedicata alla saga di Grand Theft Auto. Possiamo immaginare che gli sviluppatori abbiano deciso di chiudere il servizio in quanto ormai datato e non più utilizzato come prima.

Inoltre, in vista del passaggio al nuovo GTA VI, sembra scontato che Rockstar Games voglia concentrare le risorse sullo sviluppo del nuovo capitolo evitando distrazioni secondarie. Possiamo immaginare che, con l’avvicinarsi della data di rilascio del titolo, ulteriori meccaniche di GTA V possano essere chiuse. Lo stesso potrebbe accadere con GTA Online se e quando verrà lanciato il possibile GTA Online 2.