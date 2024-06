WhatsApp si aggiorna: scopri le novità nascoste in arrivo!

WhatsApp annuncia la sua versione Beta per Android, e le novità al suo interno sono molto interessanti ma non tutte così evidenti.

WhatsApp ha appena lanciato una nuova versione beta per Android, la 2.24.12.25, disponibile per tutti gli iscritti al programma di testing sul Play Store. Anche se la funzione più interessante è ancora nascosta e non attivabile, grazie alle informazioni di WABetaInfo possiamo già scoprire di cosa si tratta.

Verso cambiamenti significativi con la versione Beta

WhatsApp sta facendo un bel po’ di cambiamenti per adattarsi alle nuove leggi entrate in vigore in alcuni stati degli USA. Allo stesso tempo, si sta preparando per una maggiore interoperabilità tra diverse piattaforme social, come richiesto dal Digital Markets Act in Europa. Questi aggiornamenti non sono una novità dell’ultimo minuto: si lavora a questo progetto almeno dallo scorso settembre. Un segnale concreto è arrivato a marzo con la versione 2.24.5.18, che ha introdotto la possibilità di attivare o disattivare le chat multi-piattaforma. Questo è stato il primo passo evidente verso l’integrazione con altre piattaforme.

Ora, con l’ultimo aggiornamento beta, WhatsApp fa un ulteriore passo avanti. La novità più significativa è una nuova sezione nascosta dedicata alla verifica dell’età degli utenti. Questa schermata apparirà solo dove i servizi online devono verificare l’età degli utenti, come in Texas, ad esempio. Dopo aver inserito i dati, non sarà più possibile modificarli. La privacy è garantita: le informazioni sull’età non saranno condivise con altri utenti.

Questa nuova funzione è ancora in fase beta e sarà rilasciata a tutti con un aggiornamento futuro. Si prevede che il lancio ufficiale avverrà dopo il completamento dei test e la risoluzione di eventuali problemi.

L’introduzione della verifica dell’età e delle chat multi-piattaforma è un grande passo avanti per WhatsApp. La piattaforma continua ad evolversi per rispondere alle esigenze normative e migliorare l’esperienza utente. Mentre gli utenti attendono con impazienza il rilascio stabile di queste funzioni, WhatsApp dimostra di essere all’avanguardia nel seguire le nuove leggi e nel migliorare continuamente il proprio servizio.

WhatsApp e il futuro della messaggistica

In sostanza, l’aggiornamento beta 2.24.12.25 di WhatsApp per Android porta con sé importanti novità, anche se ancora nascoste. La verifica dell’età e la preparazione per l’interoperabilità tra piattaforme mostrano come l’app di messaggistica stia innovando per rispondere alle esigenze normative internazionali e migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti. Questi cambiamenti promettono di rendere WhatsApp ancora più sicuro e versatile, mantenendo il passo con le evoluzioni legislative e tecnologiche.