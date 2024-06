Toyota spinge ancora verso la decarbonizzazione del settore dei trasporti. La società ha deciso di investire in tecnologie innovative per arrivare quanto prima al suo scopo. Tra queste, una delle più importanti è quella ad idrogeno per il quale la casa automobilistica ha annunciato lo sviluppo di una versione Fuel Cell del suo popolare pickup Hilux.

Il progetto Hilux Fuel Cell è portato avanti da un consorzio guidato da Toyota Motor Manufacturing UK, con la collaborazione di aziende britanniche come Ricardo, D2H,ETL, e Thatcham Research. Dopo aver presentato il primo prototipo l’anno scorso, ora sembra abbiano raggiunto l’ultima fase dello sviluppo.

La Toyota Hilux ci trasporta nel futuro sostenibile della mobilità

Nella struttura di Toyota Motor Manufacturing UK, gli sviluppatori hanno realizzato ben 10 prototipi di Hilux Fuel Cell. Di questi, cinque sono ora in testing per poterne valutare le diverse caratteristiche, come la sicurezza, la funzionalità e ovviamente le prestazioni, su strada. Le altre cinque auto saranno invece utilizzate per le dimostrazioni dei prototipi sia alla clientela che ai media. Pare anche che l’auto possa fare la sua apparizione nei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Toyota considera il prototipo Hilux importantissimo per continuare a sviluppare la tecnologia dell’idrogeno e per riuscire a promuovere con un modello fisico e non più solo un’idea gli ecosistemi e le infrastrutture legate all’idrogeno. L’azienda crede fortemente che l’Europa diventerà uno dei principali mercati per i sistemi ad idrogeno entro il 2030, con un aumento delle applicazioni non solo nella mobilità ma anche nella produzione di energia proveniente da fonti sostenibili.

La versione Fuel Cell del pickup Toyota Hilux, nel formato extra-cab, avrà una misura 5.325 mm in lunghezza, 1.855 mm in larghezza e 1.810 mm in altezza. L’alimentazione avrà le caratteristiche delle componenti della Mirai, con un’autonomia di circa 600 km. L’idrogeno è immagazzinato in tre serbatoi ad alta pressione, ognuno con una capacità di 2,6 kg, formando insieme un totale di 7,8 kg. Questo prototipo rappresenta un progresso eccezionale nella strategia di Toyota per la decarbonizzazione. Con questo progetto, Toyota dimostra il potenziale dell’idrogeno come alternativa ai combustibili fossili e al contempo va a stimolare lo sviluppo da parte di altre aziende di infrastrutture necessarie per avere davvero un futuro più pulito.