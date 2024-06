MSI ha presentato al COMPUTEX 2024 una nuova serie di prodotti pensati per implementare le funzionalità dell’Intelligenza Artificiale. I nuovi laptop della serie Prestige e Summit, basati sui processori Intel e AMD di nuova generazione permetteranno agli utenti di avere potenza e tecnologia a propria disposizione.

Come dichiarato da Eric Kuo, Executive Vice President e General Manager della Business Unit NB: “MSI non solo può sfoggiare la linea di PC AI+ più completa del settore, ma presenta anche un laptop e una console portatile concepiti per gli appassionati di auto e per i giocatori di tutto il mondo”.

Entrando maggiormente nello specifico, i notebook della serie Prestige arrivano in diverse configurazione, con display da 13, 14 e 16 pollici. Le prestazioni sono garantite dai processori Intel Core Ultra di ultimissima generazione, soluzioni in grado di essere fino a tre volte più efficienti dei modelli precedenti.

MSI ha rinnovato la propria gamma di notebook Prestige e Summit, pensati per lo svago e la produttività, con le più recenti tecnologie IA

I vantaggi tecnici riguardano, oltre le performance pure, anche l’autonomia. MSI ha lavorato molto sull’ottimizzazione dei consumi per poter prolungare la vita della batteria anche in mobilità. Per questo motivo, i laptop sono leggeri e compatti al fine di essere utilizzati anche fuori casa.

L’esempio migliore lo abbiamo con il Prestige 13 AI+ Evo. Il notebook segna sulla bilancia appena 990 grammi ma è dotato di una batteria da 75Wh. Può essere utilizzato per svago o per lavoro senza problemi in ogni contesto.

Al fianco della linea Prestige, MSI ha presentato al Computex 2024 anche la serie Summit. Il modello più rappresentativo della famiglia è certamente il Summit 13 AI+ Evo. Il laptop 2 in 1 è spinto dai nuovi processori Intel Core Ultra e, grazie al display da 13 pollici, è il device convertibile più versatile. Il supporto alla MSI Pen 2, la leggerezze a la resistenza lo rendono adatto ad ogni tipo di utilizzo.