Siri 2.0: l'intelligenza artificiale in iOS 18 di Apple sarà Super

Più si avvicina la data di rilascio di iOS 18 e più Apple stuzzica l’interesse degli utenti con dettagli sempre più intriganti sulle novità in arrivo. Tra queste, una delle più attese riguarda il potenziamento dell’assistente virtuale Siri grazie all’intelligenza artificiale.

Dalle ultime news, Siri sarà in grado di controllare le singole app utilizzando solo gli input vocali degli utenti. Questa nuova capacità la trasformerà in un vero e proprio assistente personale, capace di navigare e gestire le applicazioni su iPhone tramite la nostra voce.

Nuova Siri con Superpoteri: più funzioni e migliorie

Le potenzialità di Siri con iOS 18 includeranno funzioni speciali come aprire singoli documenti, spostare note tra diverse cartelle, inviare o eliminare e-mail, accedere a specifiche pubblicazioni su Apple News, inviare collegamenti web tramite e-mail e persino ottenere riepiloghi di articoli. Tali opzioni ci saranno utili soprattutto quando non potremmo usare le mani, ad esempio se stiamo guidando, cucinando o allenando.

Siri migliora anche nell’elaborazione dei comandi vocali. Apple sembra infatti intenzionata a gestire la maggior parte di questi comandi in locale sul dispositivo, piuttosto che attraverso il cloud. In tal modo dovrebbe riuscire a dare a tutti gli utenti una privacy maggiore e al contempo migliorare la velocità con cui Siri risponde alle domande. Nonostante queste novità così impressionanti e rivoluzionarie, pare che non tutte saranno disponibili appena iOS 18 verrà lanciato. Sembra infatti che la Siri 2.0 arriverà a noi tramite un aggiornamento successivo, quindi dovremmo aspettare ancora.

Integrando di più l’intelligenza artificiale avanzata con Siri su iOS 18 di Apple, i dispositivi che godranno di questo aggiornamento super e gli utenti che potranno sperimentarne i poteri avranno a che fare con un’assistente del tutto nuova, futuristica. Ora, l’anticipazione e l’elettricità per l’evento di presentazione ufficiale della Apple sta continuando a crescere fino a toccare le stelle. Non vediamo l’ora di scoprire quali altre grandiose novità la casa dalla mela con il morso ha in serbo per noi e per chiunque si appassioni di tecnologia.