A quanto pare una piccola conferma del rilascio globale nel mercato del prossimo pieghevole di casa Xiaomi è arrivata, la notizia arriva da X dove @erenylmaz075 ha identificato lo smartphone pieghevole all’interno del database IMEI di GSMA con codice internazionale, ovvero 2405CPX3DG, dove G sta appunto per global, precedentemente il codice termina per C che invece stava per China.

Cosa sappiamo del pieghevole

Al momento sappiamo qualcosa ma non tantissimo del prossimo Xiaomi Mix Flip, sarà dotato di batteria con ricarica rapida a 67W, la più veloce mai inserita su un pieghevole, un processore Snapdragon 8 Gen 3 e fotocamera interna da 32MP e doppia esterna da 50+60MP con sensori Omnivision.

Model code: 2405CPX3DG, 2405CPX3DC

2405CPX3DG, 2405CPX3DC display: risoluzione 1,5K

risoluzione 1,5K SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 connettività satellitare: da confermare

da confermare Fotocamere: interna: 32MP OmniVision OV32B esterne: 50MP principale, OmniVision Light Hunter 800, 1/1,55″, OIS 60MP tele 2x, OmniVision OV60A, 1/2,8″, pixel 0,61um (12MP ultra grandangolare)



Come se non bastasse sono stati identificati anche i codici modello di un tablet, vedremo l’arrivo di uno Xiaomi Pad 7, il quale verrà proposto in due varianti una base e una pro, debutto atteso per il terzo trimestre:

Xiaomi Pad 7: nome in codice: uke numero modello: O82

Xiaomi Pad 7 Pro: nome in codice: muyu numero modello: O81



In ultimo abbiamo anche la conferma dell’arrivo anche di Xiaomi 14T e 14T Pro con codici 2406APNDAG e 2407FPN8EG, i quali lasciano intuire come fatto per Mix Flip che arriveranno in versione globale in tutto il mercato.

Non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale dei dispositivi con l’annuncio anche del prezzo, sicuramente Xiaomi con il suo pieghevole dal costo accessibile punta a scuotere il mercato e minare il predominio di Samsung e dei suoi Fold e Flip, i quali hanno monopolizzato la scena da anni, che il prezzo possa cambiare le cose per Xiaomi e Samsung sul mercato ?