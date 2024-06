AMD si sta apprestando come mostrato in questi giorni al Computex 2024 di Taipei, ad introdurre in modo più completo e profondo l’Intelligenza Artificiale nei propri sistemi grazie ad un supporto in termini di architettura e potenza ben strutturato, ciò prende forma nelle NPU (Neural Processing Unit) inserite nei suoi SoC altamente performanti che si occupano appunto di eseguire i compiti di IA nei sistemi sui quali viaggiano.

Di conseguenza per sfruttare a pieno questa potenza è necessario disporre dei software più aggiornati, inutile stare a dire che ciò risponde al nome di Windows 11, al punto che sembra che AMD abbia iniziato il processo di abbandono di Windows 10, a testimoniarlo sono alcune nuove info che arrivano direttamente da AMD e dal Computex.

I Ryzen AI 300 salutano Windows 10

La conferma di tutto ciò arriva dalle schede tecniche presenti sul sito ufficiale di AMD relative alla gamma AI 300, dalle quale emerge che gli unici sistemi operativi supportati siano Windows 11 – 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit e Ubuntu x86 64-Bit.

Stesso discorso sembra non valere invece per i Ryzen 9000, i quali invece presentano anche Windows 10 – 64-Bit Edition tra i sistemi operativi con cui sono compatibili.

Si tratta di un passo radicale ma che in molti ci si aspettavano, ovviamente Windows 10 è un sistema ormai obsoleto rispetto a Windows 11, tutti i software IA vengono sviluppati per quest’ultimo di conseguenza perchè creare CPU per software non adatti a queste ultime ?

AMD ha ben chiara questa cosa dunque non ci sta pensando due volte a diversificare il punto di arrivo dei propri prodotti, una NPU è sprecata su software o un OS non pensato per sfruttarne a pieno le caratteristiche, probabilmente è solo l’inizio, molto presto e anno dopo anno assisteremo ad un esodo di massa da Windows 10 prima che Microsoft cessi anch’essa di supportarlo definitivamente fermando gli aggiornamenti.