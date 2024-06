Nel corso dei prossimi giorni, Xiaomi presenterà un nuovo smartphone appartenente all’attuale famiglia ammiraglia del brand. Il prossimo 12 giugno è previsto il debutto di Xiaomi 14 Civi in India.

Il device si preannuncia come una versione modificata per il mercato indiano del Civi 4 Pro, smartphone presentato a marzo per il mercato cinese. Considerando questa operazione, non sorprenderebbe scoprire che Xiaomi potrebbe lanciare il device anche in altri mercati come quello Europeo o Americano. Purtroppo, al momento, non ci sono informazioni ufficiale in questo senso.

Tuttavia, grazie a quanto svelato dal leaker Abhishek Yadav, possiamo scoprire quella che sarà la scheda tecnica dello Xiaomi 14 Civi. Queste informazioni hanno permesso di confermare definitivamente la parentela con il Civi 4 Pro.

Il nuovo Xiaomi 14 Civi sta per debuttare in India come versione ribrandizzata del Civi 4 Pro cinese e la scheda tecnica sarà molto interessante

Entrando maggiormente nello specifico, il dispositivo sarà caratterizzato da un display AMOLED leggermente curvo con una diagonale da 6.55 pollici. Il pannello avrà una risoluzione da 1.5K e un refresh rate da 120 Hz oltre ad una luminosità massima che raggiungerà i 3.000 nits.

Le prestazioni saranno garantite dal System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a cui si affiancheranno memorie RAM del tipo LPDDR5x e memoria interna UFS 4.0. Il comparto fotografico sarò caratterizzato da una fotocamera principale da 50 MP a cui si affiancheranno un teleobiettivo da 50 MP e una lente ultrawide da 12 MP. Le ottiche sono realizzate in collaborazione con Leica che garantirà una qualità superiore allo smarphone Xiaomi.

L’elevata autonomia sarà garantita da una batteria da 4700 mAh che supporterà la ricarica rapida a 67 W. Si tratta di caratteristiche tecniche che posizioneranno il device nella fascia alta del mercato e certamente faranno gola a moltissimi utenti. Considerando che il possibile prezzo di lancio non dovrebbe essere troppo elevato, ci aspettiamo che le vendite di questo Xiaomi 14 Civi saranno molto elevate. Non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.