Guarda Netflix che si mette in gioco con una novità interessante: sembra che stiano pensando di introdurre un cambio di marcia per l’HDR. Questa tecnologia, nota per rendere i colori più vividi e l’esperienza di visione più coinvolgente, potrebbe presto venire accompagnata da una modalità più “classica“, lo SDR.

La differenza tra HDR e SDR per gli utenti

E perché mai qualcuno dovrebbe voler tornare indietro? Be’, ci sono varie ragioni. Per esempio, in certi ambienti la luminosità intensa dell’HDR potrebbe risultare fastidiosa per gli occhi. E poi c’è il discorso della batteria: con l’HDR attivo, c’è il rischio di un consumo maggiore, soprattutto se guardi le tue serie preferite sul telefono.

Insomma, Netflix sembra aver preso nota delle preferenze degli utenti e sta pensando di dare loro più controllo. L’idea è di aggiungere un’interruttore che permetta di passare dall’HDR allo SDR e viceversa con un semplice clic. Una mossa che metterebbe nelle mani degli utenti la decisione su quale modalità usare in base al momento e al tipo di contenuto.

Questa novità potrebbe essere una manna dal cielo per molti. Chi ha un Samsung, ad esempio, potrebbe finalmente risolvere il problema dell’HDR troppo scuro sul proprio schermo. E poi c’è chi semplicemente preferisce una visione meno “esplosiva” per certi tipi di programmi.

Un piccolo passo per Netflix, un grande passo per la visione

Si tratta di un piccolo cambiamento, ma potrebbe fare una grande differenza per la tua esperienza di visione. Al momento, però, questa funzione è solo una possibilità: è stata trovata nel codice dell’app Netflix per Android, ma non c’è ancora nulla di certo. Restiamo in attesa di vedere se diventerà realtà, ma nel frattempo, perché non dai un’occhiata a cosa c’è di nuovo su Netflix questo mese? Potresti trovare qualche chicca da aggiungere alla tua lista dei desideri!