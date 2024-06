Entro la fine dell’anno per il mercato Cinese, verrà presentato il nuovo OnePlus 13. Se l’azienda dovesse seguire quanto fatto negli scorsi anni, il flagship di nuova generazione verrà commercializzato in anteprima in madrepatria e solo dopo nel resto del mondo.

In attesa del lancio che potrebbe arrivare a dicembre 2024, proviamo a raccogliere le indiscrezioni emerse per delineare quella che sarà la scheda tecnica del dispositivo. I vari report indicano che OnePlus 13 potrà contare sulle prestazioni offerte dal chipset Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm.

Il nuovo System-on-Chip garantirà un notevole incremento di performance rispetto alla generazione precedente, permettendo di completare ogni task senza problemi. Inoltre, lo smartphone sarà uno dei primi ad arrivare sul mercato con il nuovo chipset realizzato dal chipmaker americano.

Si inizia a delineare la scheda tecnica di OnePlus 13, gli utenti potrebbero non gradire le novità per quanto riguarda la batteria

Inoltre, recenti indiscrezioni hanno permesso di svelare ulteriori dettagli riguardanti la scheda tecnica. In particolare, il produttore sembra aver scelto di dotare il flagship di una batteria da 6000mAh che garantirà una elevata autonomia.

Il sistema di ricarica rapida supporterà i 100W permettendo di recuperare tante ore di schermo acceso anche collegando il device alla corrente per pochi minuti. Rispetto alla batteria da 5000mAh della precedente generazione, l’incremento sarà notevole.

Tuttavia, i report indicano che ci sarà un leggere passo indietro proprio in questo ambito. Il nuovo OnePlus 13 sarà privato di una feature presente, invece, sul modello precedente. Si tratta della ricarica wireless che sarà completamente assente sul flagship.

Il motivo di questa scelta da parte del produttore non è nota ma potrebbe trattarsi di una necessità tecnica. A causa della batteria più grande, l’aggiunta del sistema di ricarica wireless avrebbe aumentato il numero di componenti e, di conseguenza, il peso generale del device. Ricordiamo che si tratta di indiscrezioni e per avere la certezza sulla presenza o meno della ricarica wireless bisognerà attendere la presentazione ufficiale.