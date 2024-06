Drone Connesso in Rete 5G: il progetto di Qualcomm ed Ericsson

Ericsson, Qualcomm Technologies e Dronus hanno raggiunto un importante traguardo nell’ambito dell’industria 4.0. Finalmente hanno toccato il successo del primo test di un drone connesso alla rete 5G mmWave destinato all’uso in fabbriche e magazzini. La sperimentazione potrebbe velocizzare l’integrazione dei droni nelle industrie, aprendo il via a diverse applicazioni e possibilità straordinarie.

Il test è stato nella sede della Smart Factory 5G di Ericsson negli Stati Uniti. Qui hanno poi utilizzato un drone autonomo per eseguire varie attività all’interno dello stabilimento. Hanno imposto diversi compiti tra cui il controllo dell’inventario sugli scaffali più alti del magazzino. Utilizzando una docking station Nest connessa alla rete 5G, telecamere per lo streaming video in diretta e un sistema di controllo ottimizzato per gli ambienti interni, il drone ha dimostrato la sua “bravura” nell’eseguire i compiti assegnati. Il drone utilizzato nel test è alimentato dal processore Qualcomm QRB5165 e sfrutta la rete 5G privata di Ericsson.

Un Drone potente che potrebbe aprire le porte ad un futuro promettente

La cosa che più sorprende di questo entusiasmante progetto è proprio l’uso della connettività mmWave 5G nativa, che elimina il dover utilizzare gateway o hotspot esterni. Tale sistema di connessione consente al drone di operare in modo autonomo e senza interruzioni. Così ne si migliora in modo notevole l’efficienza, la precisione delle operazioni per la scansione e il processo di rilevamento dell’inventario.

Carlos H. Torres, responsabile dell’Industry 4.0 presso la Smart Factory di Ericsson, ha tenuto con forza ad enfatizzare che questa sperimentazione è stata fondamentale per l’integrazione futura dei droni 5G nelle industrie. Dev Singh di Qualcomm Technologies ha invece voluto evidenziare il potenziale trasformativo delle tecnologie mmWave 5G e di un drone come loro nell’ottimizzazione delle operazioni delle aziende.

La Smart Factory 5G è solo un esempio di quanto sia eccellente il sistema di automazione intelligente e di come l’utilizzo dei dati in tempo reale possano migliorare l’efficienza e la sostenibilità. Alimentata al 100% da energia rinnovabile, la World Economic Forum ha riconosciuto la fabbrica come “Global Lighthouse” per il suo utilizzo di tecnologie avanzate, confermando il ruolo di leadership di Ericsson nell’industria 4.0 e nell’evoluzione.