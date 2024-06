Ferrari reinventa l'Infotainment: il nuovo sistema ruota e può essere tolto

Un nuovo progetto depositato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti ha mostrato un sistema di infotainment innovativo che potrebbe definire il futuro delle auto Ferrari. Si tratta di un sistema avente uno schermo centrale rimovibile e rotante. Gli sviluppatori hanno creato tale tecnologia per migliorare sia la sensazione di guida che l’intrattenimento dei passeggeri durante i viaggi su strada.

Ciò che rende unico questo brevetto è la sua semplicità. Lo schermo centrale dell’infotainment non è più un elemento immobile, fermo lì e solo integrato nel cruscotto. Esso è ora montato su un braccio mobile che consente di posizionarlo in qualunque modo si voglia, spostandolo in altezza e di lato. Quando il display del progetto Ferrari è orientato verso il conducente fornisce informazioni utili come i dati di guida. Al contrario, nel momento in cui lo si gira verso il passeggero, si trasforma automaticamente in uno schermo di puro intrattenimento con film, giochi e altre funzionalità divertenti.

Una soluzione rivoluzionaria progettata dalla Ferrari

Questa soluzione cerca di risolvere il problema della distrazione del conducente quando gli altri passeggeri accedono a contenuti che potrebbero catturare la sua attenzione erroneamente. Altre aziende stanno sperimentando metodologie simili come anche la BMW data la gravità della problematica. Nonostante le sfide tecniche nell’integrare uno schermo rimovibile in modo elegante, le bozze presentate dalla Ferrari suggeriscono uno stile attentamente studiato. L’attenzione ai dettagli degli interni è evidente e questa nuova funzionalità si inserirà perfettamente nel design complessivo dell’abitacolo.

La Ferrari non si ferma ancora per quanto riguarda l’innovazione. Pare che la casa si stia preparando il lancio della sua prima vettura elettrica. A quanto sembra avrà dettagli innovativi, come l’adozione di tre motori elettrici, ciascuno con generatori sonori. Dai brevetti appare anche un sistema aerodinamico con “risonatori” per creare un sound unico attraverso l’aria che scorre sulla carrozzeria. Ferrari continua così a ridefinire gli standard nell’industria automobilistica, preparandosi a guidare il futuro della mobilità elettrica con stile e prestazioni come ha sempre fatto nella sua lunga storia.