Circle to search è una nuova funzione in arrivo per Android, che che velocizzerà le tue ricerche online. Andiamo a vedere meglio cos’è e come funziona

Per gli smartphone Android è in arrivo una nuova funzione per la ricerca delle informazioni. Questa nuova funzione di Google è basata sull’idea di mostrare al dispositivo l’oggetto da cercare invece che scrivere la richiesta al motore di ricerca, facilitando così le ricerche agli utenti.

“Circle to search” è il nome della nuova funzione di Google e significa letteralmente cerchiare per ricercare. Questo nome non può essere più azzeccato di così visto che basterà muovere il dito sullo schermo per far partire la ricerca.

Google: c ome funziona Circle to search?

In un video che è stato pubblicato da Samsung vediamo una coppia sul divano che guardano un filmato. Il ragazzo vede una lampada che gli piace e inizia a cercarla sulla barra di Google. Dopo una lunga ricerca e dopo aver cercato con mille parole sulla barra di ricerca, non è riuscito a trovare la lampada vista nel filmato.

La ragazza accanto a lui blocca il filmato e apre la barra di ricerca di lato sullo schermo. Quest’ultima gli permette di cerchiare la lampada e Google gli propone l’esatto oggetto acquistabile e qualche alternativa simile.

Come visto dal video pubblicato da Samsung non è difficile utilizzare questa nuova funzione, basterà soltanto fare un segno o toccare l’oggetto che si vuole trovare per avviare il motore di ricerca.

Tutto può essere ricercato con questa modalità, l’unico limite è la selezione di più elementi. Per esempio, se vogliamo cercare un ingrediente di un piatto, il motore di ricerca potrebbe proporci delle ricette invece che l’ingrediente richiesto.

È disponibile su tutti i modelli Android?

Attualmente la nuova modalità di ricerca di Google è disponibile solo per pochi dispositivi Android. I pochi dispositivi fortunati sono: