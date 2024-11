Realme permette alla serie GT di tornare in auge con il suo nuovo flagship, stiamo parlando di Realme GT 7 Pro (qui la nostra recensione), presentato giusto in questi giorni a Milano con un evento dedicato, il primo con processore Snapdragon 8 Elite, capace di superare i 3 milioni di punti su AnTuTu, con tecnologia a 3 nanometri, architettura octa-core 2+6 e clock che supera i 4GHz.

Il comparto fotografico vuole essere allo stesso modo da primo della classe, con una fotocamera periscopica Sony IMX882 con zoom ottico 3X, per una nitidezza superiore ad un iPhone 16 Pro Max, introducendo la fotografia subacquea, essendo smartphone certificato IP69, con supporto fino a 2 metri di profondità per 30 minuti. Tanta è l’intelligenza artificiale a supporto, con modalità AI Snap per migliorare gli scatti in movimento (fino a 30 immagini al secondo e otturatore fino a 1/10’266 secndi), AI Night Vision, per immagini chiare in ogni condizione di luce, oppure Foto Live, per migliorare la condivisione sui social media.

Il display, sviluppato in collaborazione con Samsung, è un OLED da 6,78 pollici di diagonale, che raggiunge un refresh rate fino a 120Hz, frequenza di campionamento del tocco di 2600Hz e luminosità di picco di 6500 nit. Gamma cromatica copre il 120% della DCI-P3, supporto a HDR10+ e Dolby Vision, tutto inncastonato in un design leggermente curvo.

Realme GT 7 Pro: le altre specifiche

La batteria è un componente da 6500mAh, con tecnologia in silicio-carbonio e supporto alla ricarica rapida fino a 120W (si carica del 50% in 13 minuti, completamente in 37 minuti). L’interfaccia grafica è la Realme UI 6.0, con funzioni rivoluzionarie, come AI Sketch to Image o AI Game Super Resolution, mentre il design è ispirato all’esplorazione spaziale, con Mars Design, il modulo delle fotocamere è ispirato agli oblò spaziali con telaio in alluminio per una lunga resistenza.

Il prodotto può essere acquistato da oggi nella versione 12/256GB a 999 euro, in promozione su Amazon a 799 euro fino al 10 dicembre con caricabatterie da 120W, mentre la 12/512GB ha un listino di 1099 euro, in promozione fino al 17 dicembre a 899 euro.