Poco F9 Pro e F9 Ultra: specifiche, design e prezzi svelati

Il quadro attorno a Poco F9 Pro e Poco F9 Ultra si è fatto molto più nitido nel giro di poche ore, perché a un primo leak che si limitava a svelare la capienza delle batterie ne è seguito un secondo, ben più generoso, che di fatto lascia pochissimo spazio alle sorprese. Specifiche, design, persino un’indicazione sui possibili prezzi: il pacchetto è completo, e conferma quello che in molti sospettavano da tempo sulla natura dei due dispositivi.

Il punto centrale è che i due modelli saranno le versioni per il mercato globale di Redmi K100 Pro e Redmi K100 Pro Max, smartphone dei quali si conosce ormai ogni dettaglio. La corrispondenza è praticamente uno a uno, con una sola eccezione degna di nota, ed è quella già emersa nel leak precedente: le batterie saranno più piccole rispetto a quelle montate sulle controparti destinate alla Cina. Una scelta che si ripete con una certa regolarità quando i prodotti Xiaomi attraversano i confini, e che qui viene messa nero su bianco.

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Design ereditato da Poco F8 Ultra, con un dettaglio che fa la differenza

I render in alta risoluzione che accompagnano le indiscrezioni raccontano una linea estetica tutt’altro che rivoluzionaria. Il riferimento resta Poco F8 Ultra, con quel blocco rettangolare posteriore che raccoglie le fotocamere e che ospita anche lo speaker BOSE, elemento diventato ormai una firma riconoscibile della serie. Chi si aspettava uno stravolgimento del linguaggio visivo resterà a bocca asciutta, perché la continuità qui è evidente e voluta.

La distinzione tra i due modelli passa da un particolare piccolo ma immediato da individuare. Sul modello di vertice compare un LED di notifica che sulla versione Pro non è presente. È il tipo di dettaglio che a prima vista sembra marginale, ma che nella pratica serve a marcare la gerarchia interna della gamma, soprattutto quando due dispositivi condividono buona parte dell’impianto estetico. Per il resto, chi ha avuto tra le mani la generazione precedente si ritroverà in territorio familiare fin dal primo sguardo.

Prezzi e posizionamento nella fascia alta

L’ultimo tassello riguarda il listino. Il leak include un’anticipazione sui possibili prezzi dei due terminali, elemento che completa un quadro già piuttosto definito e che permette di intuire come Poco voglia collocare la nuova coppia rispetto alla concorrenza. La strategia del marchio, del resto, è nota: hardware da top di gamma proposto a cifre che stanno sotto quelle dei rivali più blasonati, con la scommessa di intercettare chi guarda alla scheda tecnica prima ancora che al logo.

Un riferimento utile arriva proprio dal modello attualmente in commercio. Poco F8 Ultra si trova su Aliexpress a 591 euro, cifra che rende bene l’idea di quale sia il territorio di prezzo in cui si muove questa famiglia di smartphone. Non esattamente budget, ma nemmeno il livello dei flagship più costosi sul mercato, in una zona intermedia che negli ultimi anni si è rivelata particolarmente affollata e competitiva.

Quello che emerge, mettendo insieme i pezzi, è la fotografia di due prodotti che arriveranno in Europa senza troppi misteri residui. Le specifiche sono quelle già viste sui modelli Redmi, il design è un’evoluzione contenuta di quanto proposto lo scorso anno, e le uniche variabili concrete restano legate alle batterie ridimensionate e al posizionamento commerciale definitivo. Per il resto, la trasparenza forzata delle fughe di notizie ha già fatto il suo lavoro.

I due dispositivi si preparano dunque a entrare in una fascia dove la differenza la fanno i dettagli, e dove il rapporto tra potenza e cifra richiesta continua a essere l’argomento più convincente per chi valuta l’acquisto. La presenza dello speaker firmato BOSE e il comparto fotografico racchiuso nel modulo rettangolare restano gli elementi più riconoscibili di entrambi i modelli, con il LED di notifica come unico segnale visivo che separa il Pro dall’Ultra.