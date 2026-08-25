iPhone X ora è obsoleto per Apple: cosa cambia per le riparazioni

Con un aggiornamento silenzioso delle proprie liste interne, Apple ha dichiarato obsoleto iPhone X, uno dei modelli più celebrati della sua storia recente, insieme al MacBook Pro 15 pollici del 2018. Nessun annuncio in grande stile, nessuna comunicazione ufficiale battuta sui canali principali: semplicemente due nomi che finiscono nell’elenco dei prodotti considerati superati, con tutto quello che questo comporta sul piano dell’assistenza.

Il passaggio ha un sapore particolare, perché iPhone X non è stato uno smartphone qualunque. Era il modello che ha cambiato il linguaggio visivo degli iPhone, quello che ha mandato in pensione il tasto Home e ha portato il notch nelle tasche di milioni di persone. Vederlo classificato tra i dispositivi obsoleti fa un certo effetto, anche per chi non è particolarmente sentimentale con la tecnologia.

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Cosa cambia davvero quando Apple dichiara un prodotto obsoleto

La parola obsoleto suona più drastica di quello che è. Non significa che il telefono si spenga, che smetta di accendersi o che diventi improvvisamente inutilizzabile. Chi ha ancora un iPhone X nel cassetto o lo usa come dispositivo secondario può continuare a farlo senza problemi. Quello che viene meno è il supporto hardware: Apple non garantisce più interventi di riparazione sui suoi canali e non assicura la disponibilità dei componenti di ricambio.

In pratica, se lo schermo si rompe o la batteria comincia a fare le bizze, la strada dell’assistenza ufficiale si chiude. Restano i centri indipendenti, il mercato dei ricambi non originali e un po’ di fortuna nel trovare pezzi compatibili. Per un dispositivo che ha già diversi anni sulle spalle, è un passaggio fisiologico, ma vale la pena saperlo prima di trovarsi con un telefono danneggiato tra le mani e nessuna officina disposta a metterci mano.

Lo stesso discorso vale per il MacBook Pro 15 pollici del 2018, che segue esattamente la stessa sorte. Un portatile che all’epoca rappresentava la fascia alta della gamma, pensato per chi lavorava con video, audio e progetti pesanti, e che ora entra nella categoria dei prodotti fuori dal perimetro dell’assistenza ufficiale. Anche qui, la macchina continua a funzionare. Semplicemente, non c’è più una rete di sicurezza garantita dietro.

Un ciclo di vita che si chiude, come accade a tutti i dispositivi

Le liste di Apple vengono aggiornate periodicamente e ogni volta portano dentro qualche nome che, per chi lo ha comprato al lancio, sembra ancora recente. È un meccanismo che riguarda tutti i produttori, non solo Cupertino, ma nel caso degli iPhone fa più rumore perché i modelli restano in circolazione molto a lungo, passano di mano, finiscono nel mercato dell’usato e continuano a essere utilizzati anche quando le generazioni successive si sono accumulate una sopra l’altra.

Il punto interessante è proprio questo: un iPhone X obsoleto sulla carta può essere ancora perfettamente vivo nella pratica. Molti dispositivi di quella generazione girano ancora oggi come telefoni di riserva, come primi smartphone per i più giovani o come apparecchi dedicati a compiti specifici, dalla musica alla navigazione in auto. La classificazione ufficiale non tocca l’uso quotidiano, tocca solo il rapporto con l’assistenza.

Per chi possiede uno di questi due prodotti, il consiglio pratico è banale ma concreto: valutare con attenzione eventuali riparazioni future e tenere presente che i tempi e i costi potrebbero non essere più quelli di un dispositivo ancora coperto. Il MacBook Pro del 2018 e iPhone X escono dal circuito ufficiale, mentre restano nelle mani di chi li ha comprati e non ha ancora nessuna intenzione di lasciarli andare.