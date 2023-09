La tassa che tanti di noi avrebbero voluto vedere completamente cessata, diventa gratuita per alcuni fortunati consumatori, che oggi si ritrovano ad avere la possibilità di ottenere l’esenzione, anche senza effettivamente accorgersene. Vediamo chi sono i fortunati che, per un periodo più o meno lungo, non dovranno più pagare il bollo auto.

Introdotta ufficialmente agli inizi degli anni ’50, la tassa nasce con l’idea di creare un gettito da utilizzare per potenziare e migliorare la rete stradale. Il periodo del grande boom di vetture su strada ha richiesto uno sforzo da parte dei consumatori, per questo venne pensata un’imposta che gli stessi possessori del mezzo dovevano pagare (in quanto fruitori principali della rete stradale).

Bollo auto, una notizia davvero interessante

Se in rete avete letto in questi giorni la notizia riguardante la totale esenzione dal bollo auto, sappiate essere vera solamente in parte. Lo Stato italiano non può in nessun modo fare a meno del gettito generato, ma allo stesso tempo ha pensato ad un incentivo per spingere i consumatori ad acquistare i mezzi elettrici. Ecco allora che coloro che sceglieranno di acquistare un veicolo di questo tipo, potranno godere dell’esenzione dal pagamento del bollo auto, per un periodo che in media oscilla tra 3 e 5 anni.

Da notare che le tempistiche potrebbero essere differenti in relazione alla regione a cui si appartiene, essendo una tassa regionale, infatti in Piemonte e Lombardia l’esenzione vale per tutta la vita del mezzo.