MediaWorld è il rivenditore di elettronica più apprezzato dal pubblico del nostro paese, proprio perché è in grado periodicamente di mettere in pratica una campagna promozionale di tutto rispetto, condita con una serie di prezzi decisamente più bassi del normale.

Gli utenti che vogliono spendere poco sulla tecnologia non devono fare altro che recarsi personalmente presso uno dei suoi punti vendita in Italia, oppure anche affidarsi al sito ufficiale, in questo modo si avrà la certezza di ricevere gratuitamente la merce a domicilio, in quanto in genere il valore finale dello scontrino supera sempre i 49 euro.

MediaWorld, occasioni assurde in un volantino mai visto

Incredibili occasioni sono disponibili da MediaWorld fino al 14 settembre, gli utenti possono approfittare di prezzi veramente più bassi del normale, applicati sia sull’elettronica generale, che comunque gli smartphone di fascia alta. Da notare la presenza di innumerevoli sconti applicati direttamente sui modelli di casa Samsung, come Galaxy S22, proposto a 599 euro, per salire poi verso gli 849 euro necessari per Galaxy S23, i 999 euro di Galaxy S23+, ed anche i 1199 euro di Galaxy S23 Ultra 5G.

Gli utenti interessati all’acquisto di un foldable, potranno comunque pensare di aggiungere al proprio carrello il Samsung Galaxy Z Flip5, che oggi costa solamente 1249 euro, un prodotto unico del suo genere che può essere acquistato anche online sul sito. Il volantino MediaWorld nasconde tante altre offerte interessanti, scopritele subito nelle pagine sottostanti.