L’app di messaggistica istantanea continua a sorprendere i suoi milioni di utenti portando ogni settimana così tante novità che è difficile starci dietro. Tra mini-video, sticker e piccoli trucchi nascosti che la rendono ancora più particolare, è quasi logica la popolarità di WhatsApp. Già poco tempo fa si è parlato della possibilità di creare gruppi senza stabilirne il nome.

Perché hanno aggiunto questa nuova funzione? Semplice, per evitare di creare il disagio di cercare un nome a gruppi temporanei e che poi dopo un breve utilizzo verranno eliminati o gettati nel dimenticatoio. In questo modo, invece, l’app genera automaticamente il nome usando i contatti presenti nel gruppo. Vuoi provare a questa funzionalità? Ecco cosa fare!

Come creare un gruppo WhatsApp senza nome

Se siete tra quelle persone che hanno poca fantasia o si scocciano di creare l’ennesimo gruppo WhatsApp chiamato “Regalo compleanno ecc.”, allora apprezzerete molto questa novità.

Come funziona? Come prima cosa dovrete accettarvi di aver installato l’ultima versione dell’app più famosa del gruppo Meta. Fatto ciò, basteranno pochi e semplici passaggi. Dovrete aprire, ovviamente, WhatsApp sul vostro dispositivo, poi cliccare normalmente su Nuova Chat. A questo punto, selezionate la voce con scritto Nuovo gruppo ed aggiungete i contatti che volete includere al suo interno. “Fatto?” (Cit. Giovanni Mucciaccia). Premete su Avanti e in questa parte noterete che ora il campo “Nome del gruppo” è diventato relativo, non si deve per forza riempire. Ora vi basterà scegliere Crea e avrete finito.

Dovrebbe quindi comparire il vostro nuovo gruppo con un nome autogenerato. usando i nomi delle persone che lo compongono, ad esempio “Caio e Sempronio”. Molto facile, no? Cosa ne pensate? Era necessaria come funzione? Per aver superato i test beta vuol dire che è stata apprezzata. Vedremo, allora, se verrà effettivamente usata o se molti continueranno con il “vecchio stile”.