Demolish & Build Classic è un titolo simulativo che permetterà a tutti i giocatori di diventare il proprietario di un’azienda di costruzioni e demolizioni. Il titolo fa il proprio debutto su Xbox One e Xbox Series X|S e porta il mondo delle costruzioni sulle console Microsoft.

L’obiettivo dei giocatori sarà quello di completare i progetti di costruzione assegnati. Per farlo, bisognerà liberare il lotto dalle strutture precedentemente esistenti e crearne di nuove. Inizialmente, Demolish & Build Classic è stato rilasciato su Nintendo Switch. Tuttavia, la serie di videogiochi si basa sul capostipite che è Demolish & Build 2017, creato da Noble Muffins.

La particolarità di Demolish & Build Classic risiede nel sistema di distruzione unico, che si adatta a seconda dell’edificio da buttare giù. Che si tratti di capanne di legno fino ad arrivare a enormi edifici per uffici, l’approccio da utilizzare sarà sempre diverso e divertente.

Demolish & Build Classic vi metterà alla guida di svariati mezzi pesanti per demolire e ricostruire tantissime strutture diverse

Lo sviluppo del titolo è curato da Demolish Games e Ultimate Games. Il gioco è sviluppato per Xbox One e tramite il programma di retrocompatibilità di Microsoft, il titolo può funziona senza problemi anche su Xbox Series X|S.

Demolish & Build Classic offre svariate missioni da completare per avanzare nella storia. Ogni nuovo livello permetterà di acquistare nuove macchine e apportare miglioramenti aggiuntivi che sbloccheranno nuove opzioni.

I giocatori dovranno scegliere tra un ampio set di attrezzature potendo utilizzare un bulldozer, una gru e un rullo stradale. Non mancheranno anche attrezzi specializzati che variano ulteriormente il gameplay. Inoltre, Demolish Games sta pianificando il rilascio di un nuovo capitolo della serie che prenderà il nome di Demolish & Build 3 e arriverà nel 2024 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.