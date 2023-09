In queste ore, Logitech G ha presentato le ultime novità per la linea di prodotti PRO. I gamer e gli e-atleti professionisti potranno migliorare le proprie abilità con la tastiera da gaming Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED e il mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2.

La definizione del design e delle funzionalità di questi prodotti è stata estremamente curata da Logitech G. Il brand ha collaborato con tantissimi professionisti del settore per rendere la linea PRO Series adatta alle esigenze dei gamer.

Come dichiarato da Brent Barry, Head of Esports and PRO Series di Logitech G:”Il nuovo ed entusiasmante portfolio PRO Series rappresenta una collezione di prodotti senza compromessi, progettati per le massime prestazioni dei professionisti esport d’élite e dei gamer più competitivi. Questi prodotti rappresentano il nostro impegno a spingere i limiti delle prestazioni, della velocità e dell’affidabilità, reso possibile solo grazie al nostro processo di progettazione pluriennale e di collaborazione con gli atleti esport professionisti. I nostri partner d’élite aiutano a progettare, sviluppare e testare i nostri prodotti, assicurando il massimo livello di prestazioni, qualità e innovazione”.

Logitech G ha presentato la nuova tastiera PRO X TKL LIGHTSPEED e il nuovo mouse PRO X SUPERLIGHT 2 ottimizzate per i gamer professionisti

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2

Il mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 è ottimizzato per combinare precisione, performance e affidabilità. Nato per le competizioni, il mouse può essere utilizzato da tutti gli appassionati o i semplici utenti che vogliono un prodotto di altissimo livello.

Tra le tecnologie più avanzate presenti, possiamo citare gli switch ibridi LIGHTFORCE, e la nuova tecnologia di switch ibridi ottico-meccanici. Il sensore HERO 2 permette un tracciamento sempre preciso grazie agli oltre 500 IPS e fino a 32.000 DPI. La batteria garantisce fino a 95 ore di autonomia, anche durante le sessioni di gioco più intense. Le forme e le dimensioni restano quelle della prima generazione ma il peso è stato portato a soli 60 grammi.

Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED

La tastiera da gaming Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED è stata progettata per offrire il massimo livello competitivo in-game. Anche in questo caso, il produttore si è avvalso della collaborazione dei professionisti per realizzare un dispositivo assolutamente top di gamma.

La tastiera include tasti programmabili, illuminazione RGB con LIGHTSYNC e controlli multimediali dedicati. Non mancano i keycaps dual-shot PBT shine through pensati per esaltare i colori ma è possibile utilizzare keycap di terze parti. Da sottolineare l’assenza del tastierino numerico che garantisce maggiore spazio per l’utilizzo del mouse.

A confermare le parole di Brent Barry troviamo Oleksandr “s1mple” Kostyliev, giocatore di Counter-Strike per il team NAVI. Il professionista del settore videoludico ha dichiarato: “Il mouse e la tastiera sono la parte più importante del PC Gaming. Se il mio mouse non sembra un’estensione della mia mano, non riesco a giocare bene. Il Superlight 2 sembra non avere peso e non devo pensarci. Il Superlight 2 è in tutto e per tutto l’evoluzione del primo Superlight. Con il suo design compatto e le sue affidabili tecnologie wireless lightspeed, la Pro X TKL è perfetta se volete una configurazione pulita. Sono entrambi must have se il vostro obiettivo è vincere!“.

Prezzi e Disponibilità

La tastiera da gaming Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED e il mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 sono disponibili nelle colorazioni rosa, nero e bianco. La tastiera da gaming PRO X TKL ha un prezzo consigliato di 139 euro mentre il mouse da gaming PRO X SUPERLIGHT 2 ha un prezzo consigliato di 179 euro. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale.