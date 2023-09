Il mondo NieR: Automata si fonde con quello di GODDESS OF VICTORY: NIKKE. A partire dal primo settembre e fino al giorno 27, il titolo sviluppato da Level Infinite potrà contare su un evento crossover unoco nel suo genere.

Come indicato dagli sviluppatori, GODDESS OF VICTORY: NIKKE e NIER: AUTOMATA presentano molte tematiche in comune. In questo modo, sarà possibile offrire ai giocatori una partnership importante caratterizzata da un evento crossover divertente e coinvolgente.

L’evento NIKKE x NieR permetterà di giocare con i principali personaggi di NieR, sbloccare outfit speciali e godere di artwork speciali. Inoltre, gli utenti vivranno le avventure di un nuovo story event dedicato.

Su GODDESS OF VICTORY: NIKKE arriva un evento speciale ed esclusivo dedicato a NieR: Automata e ai protagonisti della saga

Tra i personaggi introdotti su GODDESS OF VICTORY: NIKKE spiccano i protagonisti di NeiR: 2B, A2 della squadra YoRHa e Pascal. Inoltre, oltre alle tematiche sul futuro dell’umanità e il ruolo delle macchine intelligenti, i due titoli condividono anche altri elementi. Infatti, l’attore Yui Ishikawa interpreta entrambi i protagonisti di NieR oltre a doppiare Rapi in NIKKE.

Ricordiamo che GODDESS OF VICTORY: NIKKE si configura come un coinvolgente sparatutto RPG sci-fi. I giocatori dovranno creare la propria squadra composta da NIKKE, esperte combattenti con abilità uniche.

Il titolo è un successo globale, considerando che ha già raggiunto i 25 milioni di download. GODDESS OF VICTORY: NIKKE è disponibile in tutto il mondo per PC, iOS e Android e maggiori dettagli in merito al gioco e all’evento in partnership con NieR: Automata sono disponibili sul sito ufficiale.