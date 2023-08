I team di Level Infinite e SHIFT UP hanno unito le forze per una collaborazione unica nel suo genere. Il mondo di gioco di NIKKE: Goddess of Victory sta per essere invaso dai personaggi provenienti da NieR: Automata.

Attraverso questa partnership, verranno introdotti tantissimi personaggi tra cui 2B, A2 e Pascal della YoRHa squad. I giocatori di NIKKE potranno divertirsi in un modo tutto nuovo grazie alla fusione dei due franchise.

La collaborazione tra GODDESS OF VICTORY: NIKKE e NieR:Automata inizierà ufficialmente il primo settembre. Gli sviluppatori hanno scelto di dare vita a questo progetto in quanto i due universi narrativi condividono molti aspetti.

Il mondo di GODDESS OF VICTORY: NIKKE è pronto a fondersi con quello di NIER: AUTOMATA grazie alla nuova collaborazione

Entrambi i titoli mostrano un futuro alternativo dell’umanità e mettono al centro della narrazione il ruolo delle macchine intelligenti. Tuttavia, non si tratta degli unici elementi in comune. Infatti, anche la doppiatrice Yui Ishikawa è uno dei personaggi che accomuna le due saghe. La Ishikawa presta la voce ai protagonisti dei due giochi: 2B di NieR e Rapi di NIKKE.

Il crossover inizierà il primo settembre e i giocatori potranno divertirsi fino al 27 settembre. Gli utenti di GODDESS OF VICTORY: NIKKE potranno divertirsi a giocare con 2B, A2 e Pascal nel nuovo evento dedicato. Inoltre, 2B avrà un nuovissimo weapon design del tutto inedito che sarà svelato per la prima volta in NIKKE.

Al momento, gli sviluppatori non hanno condiviso ulteriori dettagli e informazioni. Tuttavia, data la portata dell’evento, ci aspettiamo che vengano forniti maggiori approfondimenti sulle missioni, sulle storyline e soprattutto sulle ricompense inedite in arrivo.