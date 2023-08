WhatsApp, le funzioni segrete degli ultimi AGGIORNAMENTI

Dopo aver visto per un lungo periodo di tempo la concorrenza fare passi da gigante, WhatsApp ha deciso di intraprendere un nuovo percorso. L’applicazione colorata di verde è infatti scesa in campo con delle novità degne di nota che sono arrivate tramite i nuovi aggiornamenti.

WhatsApp: queste sono le funzionalità più interessanti che l’app ha introdotto ultimamente

Il primo aggiornamento che sicuramente gli utenti hanno preso di buon grado è quello che permette oggi di inviare delle foto in alta definizione. Risulta tutto semplicissimo: bisogna solo scegliere la foto direttamente dalla galleria e inviarla. In fase di invio su WhatsApp comparirà l’anteprima dove si può scrivere un messaggio per accompagnare lo scatto e in alto un tasto con scritto “HD“. Premendo su quest’ultimo sarà possibile selezionare la risoluzione tra le due disponibili per poterla così inviare in HD.

L’altra funzionalità che gli utenti WhatsApp hanno accolto ultimamente comprende la possibilità di inviare un nuovo tipo di messaggi. Molto simili alle note vocali sono i messaggi video brevi, quelli che possono essere registrati mediante lo stesso tasto. Premendo una sola volta col dito sull’immagine del microfono delle note vocali, comparirà una telecamera. Tenendola premuta dunque si potrà registrare un messaggio video in una finestra circolare per un massimo di un minuto. Sarà praticamente come inviare una nota vocale ma con la nostra faccia in bella mostra mentre parla.

L’ultimo aggiornamento è in fase di distribuzione ed è sulla stessa lunghezza d’onda delle foto in alta definizione. In questo caso si tratta dei video, con la medesima modalità di invio.