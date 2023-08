WhatsApp, 3 funzioni incredibili arrivate con gli AGGIORNAMENTI

Ci sono grandi meriti nella crescita di WhatsApp, tutti attribuibili sia agli sviluppatori che ci sono dietro che agli utenti. Esatto, anche questi ultimi possono dirsi soddisfatti di quanto fatto durante gli ultimi anni, perché utilizzando l’applicazione hanno fatto capire le sue mancanze e i suoi vantaggi. In più gli utenti possono tranquillamente chiedere agli sviluppatori di integrare delle funzionalità, mediante i canali preposti e anche tramite il programma Beta di WhatsApp.

L’ultimo periodo è stato letteralmente subissato di nuovi aggiornamenti, proprio come piace al pubblico. Sono state tante le nuove aggiunte che stanno facendo innamorare ancora di più gli utenti di WhatsApp.

WhatsApp: questi sono i tre aggiornamenti più amati

Tutti sono rimasti praticamente innamorati dei nuovi messaggi video brevi. Semplicemente toccando il microfono delle note vocali, comparirà una piccola videocamera. Tenendola premuta, gli utenti registreranno un messaggio video inquadrando il loro volto mentre parlano, tutto all’interno di una finestra circolare e per un massimo di un minuto.

Non è da meno la funzionalità che è arrivata negli ultimi giorni, la quale permette di condividere il contenuto del proprio schermo nelle videochiamate. Durante la chiamata video infatti nei tasti in basso comparirà ulteriore collegamento che mostra un omino con uno schermo: premendo su quest’ultimo, sarà possibile avviare la condivisione del proprio schermo.

Da non sottovalutare poi anche la possibilità di inviare a chiunque le proprie foto in alta definizione. Non ci sarà più alcun tipo di perdita di qualità, siccome sarà l’utente stesso a scegliere i pixel. Tutto mediante un tasto in alto che comparirà mentre si sceglie la foto da inviare.