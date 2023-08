In occasione del mese di Agosto 2023, Fastweb lancia una promozione davvero conveniente per i suoi vecchi, nuovi clienti e per coloro che vogliono cambiare operatore telefonico mantenendo il proprio numero mobile.

La promo in questione si chiama Fastweb Mobile Full, essa al costo di 8.95 euro al mese, comprende una pluralità di servizi, quali:

200 GB di Internet in 5G , la massima velocità del momento che ancora non tutti gli operatori telefonici riescono a garantire;

di Internet in , la massima velocità del momento che ancora non tutti gli riescono a garantire; 100 sms verso tutti ;

verso tutti Minuti illimitati verso tutti i numeri mobile e fissi nazionali;

verso tutti i numeri mobile e fissi nazionali; Corsi Digital Academy inclusi, per comprendere appieno ed iniziare ad introdursi nel mondo del lavoro e del mercato digitale;

inclusi, per comprendere appieno ed iniziare ad introdursi nel mondo del lavoro e del mercato digitale; Spedizione SIM gratuita, presso il proprio domicilio o un’edicola autorizzata;

presso il proprio domicilio o un’edicola autorizzata; Costo di attivazione promo di 10 euro, da pagare un’unica volta.

Fastweb mobile; le promo più vantaggiose del momento

Oltre alla Mobile Full, Fastweb introduce anche altre promozioni alternative, una pluralità di offerte diverse tra cui scegliere, così da poter soddisfare le più disparate esigenze.

F.Mobile. Essa al costo di 7.95 euro al mese, propone:

– 100 GB di Internet in 5G;

– 100 sms;

– Minuti illimitati verso tutti;

– Workshop Fastweb Digital Academy;

– Spedizione SIM;

– Costo di attivazione di 10 euro .

F.Mobile Maxi. Al prezzo mensile di 11.95 euro al mese, l’offerta comprende:

– 300 Gb di Internet alla velocità del 5G;

– 100 messaggi;

– Minuti illimitati;

– Workshop Fastweb Digital Academy;

– Spedizione SIM;

– Attivazione di 10 euro.

Per tutte le altre promozioni disponibili e per informazioni più dettagliate sia per la rete mobile sia per quella fissa, potete consultare il sito ufficiale dell’operatore. Ogni promo potrà essere attivata direttamente online o recandosi presso un negozio fisico autorizzato.