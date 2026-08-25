Threads testa la trascrizione automatica dei podcast nel feed

Su Threads sta prendendo forma una funzione di trascrizione automatica dei podcast, ancora in fase di test ma già abbastanza chiara nelle intenzioni. A parlarne è stato Connor Hayes, a capo della piattaforma, che ha annunciato la sperimentazione di uno strumento capace di generare e pubblicare in automatico il testo delle clip audio condivise nel feed. Tradotto in pratica, chi scorre la timeline con il volume spento può comunque leggere quello che viene detto, senza dover mettere le cuffie o attivare l’audio in un momento poco opportuno.

Non è un dettaglio da poco, se si pensa a quante persone consultano i social in metropolitana, in ufficio o a letto la sera. L’audio resta un formato che chiede attenzione e contesto, mentre il testo si consuma ovunque. Hayes ha lasciato intendere che questa è solo una delle novità in cantiere legate alla condivisione dei podcast sul servizio controllato da Meta, senza però scendere nei particolari su tempi e modalità.

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Perché Threads corteggia i creator audio

La direzione è coerente con quanto la piattaforma sta facendo da mesi. Lo scorso novembre Threads, nato come spazio dichiaratamente testuale, aveva introdotto alcuni strumenti promozionali pensati proprio per il formato audiovisivo. Un segnale abbastanza esplicito, che indicava una precisa categoria di utenti da attrarre, quella dei creator che lavorano con la voce e con i contenuti parlati.

I podcaster, in particolare, sono diventati un pubblico interessante per il social. Hanno community fedeli, producono contenuti lunghi che si prestano a essere spezzettati in estratti brevi e vivono di passaparola. Una trascrizione automatica che accompagna la clip aiuta a rendere quel contenuto più visibile, più condivisibile e anche più accessibile per chi ha difficoltà uditive o semplicemente preferisce leggere.

Va detto con onestà che nulla garantisce l’arrivo effettivo della funzione. Come accade spesso con i test delle piattaforme social, quello che entra in sperimentazione non sempre arriva a un rilascio ufficiale. Alcune idee vengono abbandonate, altre cambiano forma lungo il percorso. Quello che appare evidente, invece, è la volontà di offrire supporto concreto a chi produce contenuti, considerata ormai una priorità dichiarata per il team.

Una crescita che giustifica gli strumenti specializzati

I numeri aiutano a inquadrare la scelta. A giugno Threads ha toccato quota 500 milioni di utenti attivi mensili, un traguardo che sposta il servizio in una categoria diversa rispetto agli esordi. Quando una piattaforma raggiunge quelle dimensioni, iniziare a costruire funzioni verticali e dedicate a nicchie specifiche diventa una mossa quasi obbligata, non un capriccio.

Con una base così ampia, il pubblico smette di essere omogeneo. Ci sono lettori, ci sono persone che cercano notizie in tempo reale, ci sono comunità tematiche e ci sono appunto gli ascoltatori di podcast. Fornire risorse mirate a ciascun gruppo è il modo più diretto per tenerli sulla piattaforma invece di vederli migrare altrove, magari verso servizi che quegli strumenti li offrono già da tempo.

La trascrizione delle clip audio si inserisce esattamente in questa logica. Nessuna rivoluzione clamorosa, piuttosto un tassello che rende il feed più fruibile e che abbassa la barriera d’ingresso per chi pubblica materiale sonoro su uno spazio nato per le parole scritte. Hayes ha confermato che altre funzioni dedicate alla condivisione dei podcast sono attualmente in lavorazione, senza indicare quando potrebbero arrivare agli utenti.