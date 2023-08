I vari operatori telefonici italiani continuano a sfornare offerte super convenienti e gli utenti hanno quindi a disposizione una scelta molto vasta. Tra questi, anche l’operatore telefonico Fastweb ha la sua proposta. In particolare, gli utenti potranno attivare un’offerta strepitosa che include una enorme quantità di giga per navigare anche con connettività 5G.

Fastweb Mobile, attiva ora questa offerta sorprendente con 100 GB in 5G

Anche l’operatore telefonico Fastweb ha dalla sua un asso nella manica. Si tratta dell’offerta denominata Fastweb Mobile. Rispetto alla concorrenza, questa offerta include una quantità enorme di giga per navigare anche con connettività 5G. Nello specifico, il bundle di questa offerta arriva ad includere fino a 100 GB di traffico dati.

Ad un costo di soli 7,95 euro al mese, l’offerta arriva ad includere anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS da inviare verso tutti i numeri. È previsto un costo di attivazione di 10 euro, mentre non è previsto alcun costo per la scheda sim.

C’è poi anche un’altra offerta mobile interessante proposta sempre da Fastweb per chi ha bisogno di più giga. In questo caso, nel bundle sono inclusi fino ad addirittura 200 GB di traffico dati validi sempre per navigare con connettività 5G. Il costo è di 8,95 euro al mese e sono sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti e 100 SMS da inviare verso tutti i numeri. Ricordiamo che anche per questa offerta è previsto un costo di attivazione di 10 euro ed è sempre gratuita la spedizione della scheda sim.