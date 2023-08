L’ applicazione Messenger Lite è nata come soluzione per tutte le persone che non posseggono dei cellulari molto potenti o comunque di “ultima generazione”. L’app si è dimostrata essere, fin da subito, una validissima alternativa a Messenger tradizionale.

La versione lite presenta, infatti, un’interfaccia più semplice e manca di alcune funzionalità come: giochi, chiamate vocali, Stories dalla durata di 24 ore e la possibilità di inviare gif o inserire reazioni personalizzate ai commenti. Essa, però, resta comunque una delle migliori applicazioni di messaggistica istantanea esistenti, che consentono un servizio di qualità senza pesare troppo sulla memoria del proprio dispositivo mobile, o almeno fino ad ora.

Questo perché, ad oggi, sembra sia arrivato il momento di dire definitivamente addio alla piattaforma, in quanto è prevista, per il mese di Settembre, la sua cancellazione definitiva.

Messenger Lite eliminata, resta solo la versione classica

Dopo più di sette anni di brillante “servizio”, Meta ha dichiarato ufficialmente la cancellazione di Messenger Lite che, a partire dal 19 Settembre 2023, non sarà più presente su Google Store.

Infatti, per tutti coloro che presentano ancora l’applicazione sul proprio smartphone, al momento dell’apertura dell’interfaccia principale, vi sarà mostrato un banner informativo, sul quale si dichiara la chiusura definitiva della piattaforma prevista per la data sopra indicata.

Già da adesso, non è più possibile installare Messenger Lite, seppur presente ancora l’icona ufficiale negli Store online, essa sta lentamente scomparendo da Internet e sui dispositivi di ognuno.

Tuttavia, per chiunque utilizzi ancora l’applicazione, niente paura, poiché tutti i dati relativi al contenuto e alla cronologia delle conversazioni non andranno perduti, ma saranno ripristinati in automatico dal momento in cui la versione classica di Messenger verrà installata.

Non sappiamo ancora quale e se ci sarà un’eventuale reazione da parte degli utenti per la notizia della cancellazione dell’app. Non ci resta che attendere il 19 Settembre per esserne completamente certi.