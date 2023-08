Gli sviluppatori di TiMi Studio Group hanno annunciato il debutto di Delta Force: Hawk Ops. Il titolo avrà l’importante compito di riportare su PC e console la saga di Delta Force, iconico sparatutto in prima persona (FPS) lanciato originariamente per PC 25 anni fa.

Lo scenario scelto per l’annuncio è stata la Gamescom Opening Night Live. Durante la conferenza, il general manager dello studio TiMi J3 Leo Yao, ha dichiarato: “Delta Force è uno dei giochi più iconici e originali della storia degli FPS e presto sarà il momento di far tornare questa fantastica serie per console, cellulari o PC. Crediamo di aver onorato la serie originale creando al contempo un gioco moderno, tattico e basato sull’operatore, che sarà apprezzato dai giocatori di tutto il mondo, di tutti i livelli di abilità, per molti anni a venire“.

La volontà di innovare e rinnovare è palese già dalle prime informazioni emerse su Delta Force: Hawk Ops. Infatti, il titolo sarà basato sul cross-platform tra console, PC e dispositivi mobile sin dalla data di lancio. Questa non è ancora stata svelata ufficialmente ma arriveranno maggiori dettagli a breve.

Su PC, console e mobile debutterà Delta Force: Hawk Ops, un nuovo titolo FPS dal taglio fortemente tattico e strategico

Il gameplay di Delta Force: Hawk Ops sarà basato su tre modalità di gioco distinte. La prima sarà la Modalità Campagna intitolata Black Hawk Down. L’ambientazione scelta è la battaglia di Mogadischu mostrata nell’omonimo film, da cui verranno anche ripresi i personaggi e gli avvenimenti.

Ci sarà poi la Modalità Estrazione chiamata Hazard Operations. All’interno di questa modalità i giocatori potranno sfidare nemici controllati dall’IA in una sfida altamente tattica ispirata al genere di estrazione. Le partite non saranno mai uguali tra loro in quanto la mappa di gioco sarà molto vasta e ci saranno eventi casuali e missioni impegnative sempre diverse.

Infine, non poteva mancare la modalità PvP Mode su larga scala intitolata Havoc Warfare. I giocatori saranno schierati sulla mappa di gioco in squadre e sarà fondamentale la collaborazione per sopravvivere alle incursioni e agli assalti messi a punto dalle altre squadre. Saranno disponibili una serie di veicoli militari, carri armati ed elicotteri per offrire la massima varietà di gameplay.

Le classi di operatori disponibili al lancio saranno quattro, ognuno con abilità uniche. I giocatori che preferiscono la potenza di fuoco dovranno orientarsi sulla classe Assalto, mentre per mettere in evidenza la superiorità tattica si potrà scegliere la classe Ingegnere. La classe Supporto sarà fondamentale per curare i compagni mentre la classe Ricognitore potrà operare dietro le linee nemiche e puntare sul fattore sorpresa.