Nanoleaf è un’azienda specializzata nella realizzazione di soluzioni di illuminazione smart, pensate per unire funzionalità e design. Dopo prodotti estremamente apprezzati come Canvas, Elements, Shapes e molto altro, ecco arrivare una soluzione inedita.

Si tratta di Nanoleaf 4D, un accessorio imprescindibile per tutti coloro che vogliono rendere dinamica l’esperienza di visione su TV e monitor. Attraverso questa soluzione, sarà possibile conferire una nuova profondità, ampliando ed estendendo il campo visivo su schermi dalla diagonale già ampia.

Nanoleaf 4D è un device pensato per gli appassionati di film e serie TV che permette di espandere virtualmente il proprio schermo e migliorare la fruizione dei contenuti audio-visivi

Installazione LED

Il primo passo per utilizzare Nanoleaf 4D è quello di installare la striscia LED sul retro del proprio TV o monitor. Sono disponibili due versioni, una con LED per schermi fino a 65 pollici una per supportare fino agli 85 pollici.

All’interno della confezione sono presenti anche quattro angolari che permettono di curvare agevolmente la striscia LED senza forzare le connessioni. Una volta coperto tutto il perimetro dello schermo, è possibile tagliare la parte in eccesso.

Installazione Camera

Il funzionamento di Nanoleaf 4D è imprescindibile dalla camera fornita in confezione. L’obiettivo cattura le immagini riprodotte sullo schermo ed elabora le informazioni per cambiare i colori dei LED e ampliare la profondità di visione.

La telecamera può essere installata nella parte bassa dello schermo o nella parte alta attraverso il pratico braccio di supporto. Per una maggiore privacy, quando non viene utilizzata, la camera può essere coperta con il coperchio magnetico.

Controller

Tutti i vari cavi (telecamera, LED e alimentazione) dovranno convergere al controller centrale che fungerà da cervello di Nanoleaf 4D. Attraverso questo strumento sarà possibile gestire fisicamente le varie modalità in affiancamento all’app Nanoleaf.

Modalità di funzionamento

Nanoleaf 4D può operare sia a colore fisso sia con schemi cromatici predefiniti selezionabili tramite controller o tramite app. Tuttavia, è con lo “schema a specchio” che i LED prendono vita al massimo delle potenzialità e sfruttano la telecamera inclusa.

Sono disponibili ben quattro sotto-modalità dello “schema a specchio“, ognuna con funzionamento e illuminazioni differenti:

1D – i LED si colorano di bianco con intensità variabile;

– i LED si colorano di bianco con intensità variabile; 2D – i LED si colorano con il colore principale mostrato sulla TV;

– i LED si colorano con il colore principale mostrato sulla TV; 3D – i LED si suddividono in due metà e si colorano con i due colori principali mostrati sulla TV;

– i LED si suddividono in due metà e si colorano con i due colori principali mostrati sulla TV; 4D – i LED si illuminano in maniera dinamica in base alla singola porzione di schermo per restituire l’effetto profondità nel suo complesso.

Ecosistema

Il vantaggio di utilizzare l’app Nanoleaf è quello di poter sincronizzare tutti i dispositivi supportati per creare un effetto unico all’interno di tutta la stanza. Le luci provenienti dalle varie sorgenti saranno coerenti per amplificare ulteriormente l’esperienza immersiva. Selezionando e posizionando tutti i device nell’app, l’effetto cromatico sarà esteso per ottenere la vera sensazione 4D pensata dal produttore.

Prezzo

Nanoleaf 4D è disponibile sul sito ufficiale del produttore con consegna in tutta Italia. Il prezzo per la versione dedicata agli schermi fino a 65″ è di 99 euro mentre per gli schermi fino a 85″ il prezzo sale a 129 euro.