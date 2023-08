A quanto pare molto presto sarà aria di cambiamento in casa Meta, ciò vuol dire che Instagram e Facebook vedranno alcuni elementi costituenti andare incontro ad evoluzione, in questo caso si tratta dell’obbligo dei due social in Europa di conformarsi alle direttive espresse dal Digital Services Act (DSA), normativa che regolerà il mondo dei social ed altre piattaforme online in Europa.

Scendendo nel dettaglio, il cambiamento che più salterà all’occhio riguarda la possibilità tanto attesa per gli utenti di accedere ai contenuti in ordine cronologico anzichè in base a quanto ordinato dall’algoritmo, sarà possibile ad esempio guardare le Storie e i Reel soltanto delle persone seguite, in ordine temporale dal più recente al più vecchio. Anche i risultati di ricerca non saranno più personalizzati solo in base alle preferenze dell’utente, bensì saranno legati esclusivamente alle parole digitate.

Cambio di rotta epocale

Si tratta di un cambiamento radicale e importante per le piattaforme di Meta, la quale è sempre stata orientata a offrire contenuti basati su una profilazione attiva dei suoi utenti per offrire contenuti di interesse, non a caso nel corso degli anni sistemi sofisticati di IA erano stati addestrati a tal scopo. Dopo l’approvazione del DSA però Meta ha dovuto mobilitare oltre 1000 dipendenti per conformarsi alla nuova regolamentazione che dava come scadenza ultima la fine di Agosto, ed effettivamente se ci fate caso ora in testa alle storie in evidenza appare la data e non più il numero di settimane dalla sua pubblicazione.

Sebbene Meta si sia sempre espressa come favorevole alle politiche di trasparenza, ha sempre guardato con contrarietà verso norme simili, come quelle introdotte da Apple per la privacy su iOS, sarà dunque interessante vedere il livello di implementazione delle nuove politiche da parte di Meta.