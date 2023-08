WhatsApp, di volta in volta, presenta ai suoi utenti vecchi e nuovi, milioni di altre funzionalità cui accedere. In quanto, l’app di messaggistica istantanea, si propone infatti di soddisfare le richieste dei suoi milioni di iscritti consultando opinioni e reclami che la piattaforma riceve direttamente dal suo blog ufficiale WeBeta info.

Tuttavia, seppure la maggior parte di questi servizi e funzioni risultano essere piuttosto recenti non sono ancora da tutti conosciuti. Ecco il motivo per il quale, di seguito, vi forniamo una piccola lista dei servizi più importanti lanciati in quest’ultimo periodo. Disponibili tutti già dall’installazione dell’ultima versione aggiornata dell’app.

I nuovi servizi WhatsApp dell’Agosto 2023, ecco come funzionano

Condivisione schermo.

La condivisione dello schermo Whatsapp con altri utenti è una funzione assolutamente recente, introdotta nel mese di Agosto 2023. Questa oltre ad avere un’applicazione in ambito personale, risulta anche molto utile in ambito professionale. In quanto, in seguito a videoconferenze e riunioni da remoto, potrebbe essere necessario mostrare il proprio display agli altri membri. Impostare la condivisione schermo è molto semplice e richiede brevi passaggi. Bisogna innanzitutto aprire l’app ed avviare una videochiamata con un contatto, in basso sul display apparirà l’icona relativa alla condivisione, ovvero un telefono con una freccia. Quando si intende terminare la condivisione basterà cliccare sull’opzione “Stop Sharing”;

2. Eliminare tutti i video, immagini e gif di una determinata chat.

I file multimediali sono quelli che occupano maggior spazio di memoria sul nostro dispositivo. Tuttavia, vi è un modo per conservare le vostre chat ed eliminare esclusivamente questi file più pesanti. Per farlo dovrete andare su “Impostazioni”, “Archiviazione e dati”, “Gestione dell’Archiviazione”, selezionare il contatto e spuntare tutto ciò che si desidera eliminare all’interno della chat. Dai file multimediali ai messaggi testuali.

Inoltre cliccando sul cerchio, che troviamo in basso a sinistra sullo schermo, questi file verranno ordinati in base al loro peso in memoria.

3. Risparmiare dati.

Se disponete di una quantità limitata di dati e non volete utilizzarli tutti per Whatsapp, c’è un modo che ci consente di usufruire della piattaforma sfruttando il minor numero di dati consentiti. Per impostare questa funzione basterà andare su “Impostazioni”, “Archiviazione e dati“, “Sono automatico dei file multimediali“, “Passa solo a wifi”, per risparmiare dati.

4. Scoprire quanto dati stiamo utilizzando con Whatsapp.

Anche in questo caso bisognerà cliccare su “Impostazioni“, “Archiviazione e dati” ed infine su “Risparmio dati “;

5. Attivare i messaggi a scomparsa.

Questa funzione fornisce una sorta di data di scadenza per ogni messaggio inviato o ricevuto. Infatti, ogni nuovo messaggio una volta inviato e letto sparisce dalla chat, entro un periodo che va da 24 ore, 7 giorni o 90 giorni.