Echo Auto è un dispositivo intelligente che integra l’assistente vocale Alexa, ma che, a differenza degli smart speaker Echo, dispone di microfoni ma non di driver. Dunque, utilizzerà l’impianto stereo dell’auto.

Sarà necessario collegarlo tramite cavo AUX o via Bluetooth e, non essendo dotato di WiFi, utilizzerà i dati mobili del proprio smartphone. Si potrà così interagire, tramite la voce, con Alexa anche nell’abitacolo. Basterà scaricare l’app dedicata su iOS o Android e configurare l’account. Scopriamo il prezzo a cui è proposto su Amazon.

Nuovo Echo Auto di seconda generazione su Amazon

Come ogni dispositivo della linea Echo, con Echo Auto si potrà accedere a tutte le funzionalità offerte da Alexa e rendere smart, a tutti gli effetti, la propria automobile. Chi già possiede Android Auto e utilizza Google Assistant alla guida, potrà capire di cosa stiamo parlando. Sarà quindi possibile parlare con Alexa anche alla guida, chiedendo informazioni o lasciando che l’assistente esegua per noi determinate azioni. Tra le funzionalità più importanti troviamo le informazioni sul traffico, richiesta di brani musicali, gestione calendario, lista della spesa, gestione chiamate e molto altro.

Si presenta come una scatoletta leggerissima che dispone, sulla parte frontale, dell’iconica luce LED che indica lo stato di Alexa e i diversi feedback. Sulla parte superiore troviamo il logo Amazon e due tasti: uno per disattivare il microfono e l’altro per l’attivazione manuale di Alexa. Su questa superficie troviamo anche gli 8 fori dedicati ai microfoni, disposti in maniera omogenea.

Sul lato destro troviamo, invece, la porta micro-USB per l’alimentazione (via USB o accendisigari) e l’uscita AUX da 3,5mm. Attualmente lo potete acquistare su Amazon, attraverso questo link, al prezzo di 69.99 euro.