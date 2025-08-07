Prodotti a metà prezzo su AliExpress: gli sconti sono da non perdere

Offerte sempre più interessanti su AliExpress con tantissimi prodotti in forte sconto per tutti coloro che vogliono sempre godere del massimo risparmio, spendendo poco, ma allo stesso tempo avendo la possibilità di mettere le mani su prodotti di alto livello. Gli sconti di cui vi parliamo oggi sono attivi per poco, ricordando comunque che sono tutti prodotti spediti direttamente dall’interno dell’Unione Europea con consegna in pochi giorni.

AliExpress, un lungo elenco di offerte speciali

Console per videogiochi portatile retrò R36S Sistema Linux Schermo IPS da 3,5 pollici Lettore video portatile portatile 64 GB 15000 giochi – PREZZO: 21 euro al posto di 94 euro – LINK.

retrò R36S Sistema Linux Schermo IPS da 3,5 pollici Lettore video portatile portatile 64 GB 15000 giochi – PREZZO: al posto di 94 euro – LINK. 28000mAh Avviatore di emergenza per auto Potenza di energia automobilistica multifunzionale 150PSI Gonfiatore antincendio Pompa ad aria Powerbank con borsa – PREZZO: 39 euro al posto di 86 euro – LINK.

di emergenza per auto Potenza di energia automobilistica multifunzionale 150PSI Gonfiatore antincendio Pompa ad aria Powerbank con borsa – PREZZO: al posto di 86 euro – LINK. YOUPIN Xiaomi Irrigatore Orale Acqua Flosser Elettrico Sbiancamento Dentale USB Ricaricabile Gengive Cura Portatile Jet Dente Scaler MI NUOVO – PREZZO: 9,07 euro al posto di 47 euro – LINK.

Orale Acqua Flosser Elettrico Sbiancamento Dentale USB Ricaricabile Gengive Cura Portatile Jet Dente Scaler MI NUOVO – PREZZO: al posto di 47 euro – LINK. Console per videogiochi portatile retrò R36S Sistema Linux Schermo IPS da 3,5 pollici Lettore video portatile portatile 64 GB 15000 giochi – PREZZO: 21,24 euro al posto di 94 euro – LINK.

portatile retrò R36S Sistema Linux Schermo IPS da 3,5 pollici Lettore video portatile portatile 64 GB 15000 giochi – PREZZO: al posto di 94 euro – LINK. Lunch box elettrico 1,5 L 40W 220V, spina 220V + spina accendisigari per auto, riscaldamento del pranzo – PREZZO: 15 euro al posto di 61 euro – LINK.

40W 220V, spina 220V + spina accendisigari per auto, riscaldamento del pranzo – PREZZO: al posto di 61 euro – LINK. Magcubico Nativo 1080P 650ANSI 4K Android 11 L018 360 ° Proiettore con messa a fuoco automatica Keystone Air Mouse Wifi6 BT5.2 portatile da esterno – PREZZO: 79 euro al posto di 178 euro – LINK.

650ANSI 4K Android 11 L018 360 ° Proiettore con messa a fuoco automatica Keystone Air Mouse Wifi6 BT5.2 portatile da esterno – PREZZO: al posto di 178 euro – LINK. BUTURE VC90 600W 65KPA Potenza di aspirazione Cordless Aspirapolvere Palmare elettrodomestico intelligente Batteria rimovibile Spazzola per la rimozione degli acari – PREZZO: 105 euro al posto di 236 euro – LINK.

Potenza di aspirazione Cordless Aspirapolvere Palmare elettrodomestico intelligente Batteria rimovibile Spazzola per la rimozione degli acari – PREZZO: al posto di 236 euro – LINK. Xiaomi 360 ° Telecamera di sicurezza domestica intelligente Mi PTZ 2K Webcam 1296P 3 Megapixel AI Rilevazione umana Visione notturna Webcam Funziona con Miji – PREZZO: 28 euro al posto di 76 euro – LINK.

di sicurezza domestica intelligente Mi PTZ 2K Webcam 1296P 3 Megapixel AI Rilevazione umana Visione notturna Webcam Funziona con Miji – PREZZO: al posto di 76 euro – LINK. ILIFE A30 PRO 5000Pa aspirazione, Robot aspirapolvere e Mop Combo, autosvuotamento, capacità di 60 giorni, App/telecomando, tempo di funzionamento di 180 minuti – PREZZO: 107 euro al posto di 368 euro – LINK.