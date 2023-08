Mediante il sito ufficiale di Xbox, Microsoft ha annunciato ufficialmente che lo store digitale di Xbox 360 chiuderà in data 29 luglio 2024. Dopo questa data, non sarà più possibile acquistare nuovi giochi e DLC tramite l’uso della console.

“Sono cambiate molte cose dal lancio di Xbox 360 nel 2005. La tecnologia si è evoluta, le aspettative dei giocatori sono cambiate e noi siamo concentrati nel rendere Xbox Series X|S il posto migliore per giocare ora e in futuro”, scrive Microsoft in un post.

“Ciò che non è cambiato è il nostro impegno a preservare la possibilità di giocare ai contenuti già acquistati sul dispositivo preferito, il che significa che ci impegniamo a supportare il gameplay di Xbox 360 per il prossimo futuro, e che sarà ancora possibile giocare e riscaricare i contenuti precedentemente acquistati e connettersi con gli amici.”

La chiusura renderà impossibile effettuare nuovi acquisti con Xbox 360. Anche se, comunque, si potranno ancora comprare giochi Xbox 360 retrocompatibili e DLC mediante gli store di Xbox One e Xbox Series X e S.

Xbox 360, addio allo store dal 2024

Microsoft ha anche confermato che gli utenti avranno la possibilità di continuare a scaricare e giocare ai loro titoli acquistati su Xbox 360 anche dopo la famosa data di scadenza del 24 luglio 2024. Le funzioni online continueranno a essere attive e sarà ancora possibile conservare i salvataggi in cloud.

L’azienda statunitense ci tiene a precisare che l’app Microsoft Movies & TV non funzionerà più su Xbox 360. Ciò sta a significare che i film e gli show acquistati sulla console Xbox 360 non si potranno più visualizzare su quest’ultima. Rimarranno però fruibili su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

È importante precisare però che molti giochi non retrocompatibili; dunque, spariranno dalla tutte le console Xbox.