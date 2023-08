Lei Jun ha annunciato la data dell’evento dedicato al nuovo Xiaomi Mix Fold 3. Lo smartphone pieghevole più sottile e resistente di sempre sarà annunciato il 14 agosto. Il CEO dell’azienda ha già confermato la data di lancio tramite un post su X che, oltre a proporre alcune immagini del dispositivo, ne esalta l’autonomia e la leggerezza.

Xiaomi Mix Fold 3: design e specifiche del dispositivo!

Sulle specifiche del dispositivo Xiaomi Mix Fold 3 possediamo soltanto alcuni indizi secondo i quali, lo smartphone vanterà una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W e sarà alimentato da un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Non possediamo alcuna informazione sul display del dispositivo ma la stessa azienda ha già dichiarato che si tratterà dello smartphone pieghevole più sottile e resistente di sempre. Inoltre, come già anticipato da Jun in un tweet condiviso il mese scorso, punto forte dello smartphone sarà anche la fotocamera, costituita da ben quattro sensori a marchio Leica.

Come già anticipato, i dettagli scarseggiano ma siamo certi che lo Xiaomi Mix Fold 3 sarà tra gli smartphone pieghevoli più interessanti tra quelli attualmente in commercio. Purtroppo sembra aver trovato conferma la notizia secondo la quale Xiaomi non proporrà il suo dispositivo nel mercato europeo, destinandolo esclusivamente alla Cina.

Il rilascio del pieghevole in Europa e nel resto del mondo avrebbe potuto rappresentare un grande vantaggio per l’azienda, che avrebbe così sfidato senza timore i colossi del settore e i loro dispositivi di ultima generazione, come Samsung e i suoi Galaxy Z Fold e Z Flip e Google con il suo Pixel Fold.