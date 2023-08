Avete tra le mani uno smartphone Android e vi state annoiando, perché non sapete cosa fare mentre siete in vacanza? accorriamo subito in vostro aiuto con una importante selezione di sconti e di offerte presenti direttamente sul Google Play Store.

Tutti gli sconti di cui vi parleremo nel nostro articolo, come al solito oseremmo dire, sono da considerarsi attivi solo per un periodo limitato di tempo, ciò sta a significare che potrebbero venire disattivati prima del previsto o di quanto possiate immaginare. Il consiglio che vi diamo non cambia, se volete scaricare un titolo, fatelo subito, senza indugi o pensieri.

Con i codici sconto Amazon siete sicuri di spendere poco o niente, ecco qui il nostro canale Telegram ufficiale dedicato.

Android, ecco i migliori giochi gratis di oggi

A differenza dei nostri soliti articoli, questa volta partiamo con le applicazioni gratuite, più precisamente pack di icone che possono essere applicate all’interfaccia, per personalizzarla a piacimento. Nello specifico sono disponibili Lineblack Blue Icon Pack (GRATIS qui) e Squarecut – Icon Pack (GRATIS qui), volendo invece approfondire la conoscenza di altro genere di app, ecco arrivare Fuel Manager Pro, che costa solamente 2 euro (LINK).

Molto interessanti sono gli sconti legati ai giochi, con la possibilità di acquistare Trials of Mana, disponibile a 12 euro (LINK), ma anche Adventures of Mana a 7 euro (LINK), passando per The Last Remnant Remastered (a 12 euro, contro i 20 euro di listino, LINK).

Per accedere ai prezzi bassi non dovete fare altro che premere il corrispettivo link che trovate nel nostro articolo.