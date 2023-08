Ogni giorno sul Google Play Store si possono trovare tantissime offerte speciali, che aiutano a risparmiare sul download delle app e dei giochi, potendo altresì godere di titoli inediti ed esclusivi. Tutti gli utenti Android ne devono usufruire in egual misura, e per questo motivo arriviamo noi con il nostro articolo.

La selezione odierna punta proprio a facilitare la vita di tutti coloro che vogliono godere di un risparmio senza pensieri, della possibilità comunque che si possa scaricare quasi ciò che si vuole, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. Come al solito vi raccomandiamo di prestare particolare attenzione alle tempistiche, poiché può darsi che gli sconti terminino prima del previsto.

App GRATIS, ecco quali sono per Android

Se siete amanti della saga di Final Fantasy, non potete non scaricare due dei titoli più amati dal pubblico per mobile, stiamo parlando di Final Fantasy VII e Final Fantasy IX, oggi acquistabili a 8 e 10 euro (con un risparmio che supera anche i 10 euro). Sempre restando in ambito gaming, apprezziamo la presenza di OK Golf, un ottimo titolo dedicato al mondo del golf, in vendita a 0,89 euro (LINK).

Non mancano all’appello svariati titoli pensati per coloro che sono invece alla ricerca di funzioni specifiche, come Folder Server (LINK), ma anche Dream Park Story (LINK), Boxing Gym Story (LINK) o Cubasis 3 – DAW & Studio App (LINK). Tutti queste app/giochi