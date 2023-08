A brevissimo ricomincerà il campionato, sono diverse le squadre che daranno a tutti gli effetti la caccia al Napoli per accaparrarsi lo scudetto (o la seconda stella), e voi? siete pronti a guardare le partite?. Esattamente alla pari della precedente stagione, anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a DAZN per vedere l’intero campionato, ma a che costo?.

Alla base troviamo i due abbonamenti Standard e Plus, che sostanzialmente offrono l’accesso agli stessi identici contenuti, con la differenza che nel Plus sarà possibile accedervi in contemporanea da due dispositivi non connessi alla stessa rete mobile/wifi.

Gli utenti che volessero mantenere l’abbonamento classico, come lo scorso anno per intenderci, con possibilità di disdire entro 30 giorni e pagare mensilmente, dovranno sborsare rispettivamente 40,99 e 55,99 euro (al mese).

DAZN, quanto costano gli abbonamenti

Il risparmio inizia nel momento in cui decidete di sottostare al vincolo annuale, ovvero proporre un abbonamento con pagamento mensile, ma senza avere la possibilità di disdirlo prima del termine. In questo caso la spesa sarà di 30,99 e 45,99 euro.

In ultimo parliamo del rinnovo annuale, l’utente potrà quindi pagare tutto l’anno in un’unica soluzione sin da subito, versando l’importo di 299 e 449 euro. Anche in questo caso sarà presente il vincolo di 12 mesi, non potendo disdire il contratto prima della scadenza della clausola.

Nel caso in cui foste sicuri di voler seguire ogni singola partita della vostra squadra del cuore, la versione più economica è davvero l’ultima. Ora spetta a voi prendere la decisione finale.