Lamborghini Huracan, un lavoro formidabile per una verniciatura indimenticabile

La Lamborghini Huracan, nonostante sia vicina alla fine della sua produzione prevista per la fine del 2023, continua a sorprendere. Durante un evento speciale per il 60° anniversario di Lamborghini, è stata presentata una versione unica della Huracan Sterrato, denominata “Opera Unica“. Questa particolare versione si distingue per la sua verniciatura esterna, realizzata combinando tre diverse tonalità di blu. Questo lavoro d’arte automobilistico è stato realizzato attraverso il programma Ad Personam di Lamborghini e ha richiesto oltre 370 ore di lavoro, pari a 46 giorni e un costo totale di 120.000 euro.

Lamborghini Huracan: gli interni e gli esterni speciali

Il processo di verniciatura ha avuto inizio con la tonalità Blue Amnis, successivamente incisa a mano con le sfumature Blue Grifo e Blue Fedra. Il risultato finale è una livrea che evoca un effetto cristallino e ghiacciato, rendendo questa Huracan assolutamente unica. Lamborghini ha rivelato che l’ispirazione per questa particolare tonalità proviene dai paesaggi marini e dai vividi colori della Sardegna, la seconda isola più grande del Mar Mediterraneo.

Non solo l’esterno dell’auto è impressionante, ma anche gli interni seguono il tema blu. L’abitacolo è adornato con pelle e Alcantara in tonalità Blu Delphinus, arricchito da dettagli in pelle Celeste Phoebe. La fibra di carbonio a vista e i dettagli effetto cristallo aggiungono ulteriore lusso all’interno, completato da una targa speciale che celebra l’evento di presentazione.

Esternamente, oltre alla vernice, il bodykit della Sterrato è stato rifinito in nero opaco, che include ampi parafanghi, tetto, minigonne laterali e involucri dei LED anteriori. Anche i cerchi Morus da 19 pollici seguono la stessa configurazione nera opaca. Nonostante la sua esclusività, Lamborghini non ha specificato se la Huracan Sterrato Opera Unica è stata realizzata per un cliente in particolare. Tuttavia, l’auto sarà in mostra al Lamborghini Lounge di Porto Cervo. Questo spazio espositivo offrirà anche un’area di personalizzazione Ad Personam fino al 10 settembre, dando la possibilità di effettuare test drive di modelli come la Huracan Tecnica e la Urus sulle pittoresche strade della Costa Smeralda.