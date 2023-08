Siete in spiaggia, seduti al sole di Agosto e volete mantenere attiva la vostra mente mentre vi state rilassando? ci pensiamo noi con una nuova illusione ottica molto interessante.

La nostra rubrica nasce con l’idea di continuare a proporvi indovinelli ed enigmi atti a mantenere allenata la mente, sia durante l’anno, che sopratutto nel periodo estivo, mentre state fortunatamente staccando completamente dal lavoro.

Illusione ottica spaventa gli utenti, chi riesce a risolverla?

Nell’illusione ottica di oggi vi proponiamo un’immagine a prima vista molto semplice, raffigura una collina su cui si trovano tantissime rocce, a prima vista molto simili tra loro, se non praticamente uguali. A dominare è il grigio delle suddette, con tre alberi marroni, un cielo in parte azzurro, inframezzato dalla colorazione del terreno.

E se vi dicessimo che tra tutte queste forme si nasconde un cane? sareste in grado di trovarlo? a prima vista può apparire una missione impossibile, ma vi assicuriamo che il vostro cervello gode di una abilità insita nella sua natura, che gli permette di riconoscere forme e schemi in autonomia, senza troppo ragionamento, questo fenomeno prende il nome di “riconoscimento del modello“.

Trasponendo il concetto alla nostra immagine, sapendo di dover cercare un cane, il cervello va a ricercarne in autonomia le forme all’interno delle immagine, scorrendo tutti gli angoli dello scatto, per trovare cosa effettivamente sta cercando. Ora dovete solamente farci sapere in quanto tempo l’avete risolta.