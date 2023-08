TikTok, risulta essere sicuramente una delle piattaforme social più diffuse e popolari degli ultimi anni. Sono davvero milioni gli utenti che, da ogni parte del mondo, giorno dopo giorno, continuano ad iscriversi alla piattaforma.

Gli iscritti inoltre appartengono davvero a tutte le fasce d’età. Dai più giovani ai più adulti. In quanto la piattaforma offre contenuti variegati in grado di soddisfare le esigenze di ognuno. Ma soprattutto, offre reali possibilità di guadagno.

Ebbene sì, avete letto bene. Grazie a TikTok è davvero possibile guadagnare dei soldi.

Ma come funziona effettivamente ?

Non vi è una cifra stabile per quanto riguarda i guadagni monetari che è possibile ricavare. Tuttavia, la piattaforma consente di guadagnare dai 2 ai 4 centesimi per ogni 1000 visualizzazioni, e per ogni video pubblicato.

Quindi se un contenuto riesce a raggiungere anche un milione di visualizzazioni, il massimo che potremmo ricavare da TikTok sono circa 40 euro. Si tratta di una somma davvero esigua che ci spinge a pensare come riescano allora molti influencer a guadagnare con la piattaforma?

La risposta è molto semplice. Grazie agli sponsor.

TikTok, una vera opportunità di guadagno?

In sé TikTok non offre la possibilità di guadagnare tanto. Come appunto detto, anche un video di un milione di visualizzazioni, potrebbe generare un profitto di appena 40 euro. Ecco la ragione per la quale vi sono alcuni profili che pubblicano video senza sosta, a volte anche piuttosto banali, ma che se raggiungono un tot di visualizzazioni accettabile, possono generare comunque un certo profitto.

Tuttavia, i veri guadagni, quelli che influencer importanti come Charli d’Amelio e sua sorella Dixie D’Amelio, riescono a generare, dipendono unicamente dai contratti con gli sponsor.

Infatti TikTok, funge più da vetrina e come mezzo per raggiungere una certa fama e visibilità. Ma saranno gli sponsor, e i contratti stretti con questi ultimi, ad essere una vera e propria fonte di guadagno. Da ogni sponsorizzazione è possibile guadagnare anche milioni. Le aziende sfruttano la popolarità di un personaggio del momento per spedire loro alcuni prodotti, a scopo pubblicitario. Infatti, gli influencer che godono di un certo numero di seguaci, sono particolarmente seguiti ed imitati in caso di consigli per gli acquisti.

Alcuni consigli utili

In conclusione ecco com’è possibile guadagnare con TikTok: