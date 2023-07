TikTok è la rinomata piattaforma di video sharing, creata il 20 Settembre del 2016, in Cina. L’app ha raggiunto in pochissimo tempo un successo mondiale, tanto da diventare il social più apprezzato ed utilizzato del momento.

TikTok infatti, gode di 4.9 miliardi di iscritti ed utenti attivi. Si tratta di un pubblico enorme e variegato, che differisce per genere, età, interessi, estrazione sociale e così via.

La piattaforma infatti è amata ed utilizzata da persone di tutte le età. Il suo uso è così frequente nella vita di tutti i giorni, da essere diventata una vera e propria fonte di guadagno, non solo per le aziende, ma anche per liberi professionisti, influencer e persone comuni che dedicano le loro giornate a creare e pubblicare video con la speranza che diventino virali.

TikTok: ecco come guadagnare

A tal proposito, TikTok consente di guadagnare attraverso due opzioni:

Il Programma Creator Fund. Grazie al quale, alcuni utenti che hanno raggiunto una certa fama sulla piattaforma, possono guadagnare determinate somme di denaro a seconda della percentuale di visualizzazioni raggiunte; Collaborazioni e sponsorizzazioni. Gli utenti che hanno raggiunto una certa popolarità su TikTok possono stipulare accordi con aziende o brand famosi per la sponsorizzazione dei loro prodotti.

Tuttavia, per iniziare a guadagnare su TikTok, bisogna avere almeno 10.000 followers e 10.000 visualizzazioni sul video più recente.

Come ottenere più visualizzazioni?

Di seguito riportiamo alcune caratteristiche da tenere a mente a fine di garantire un maggior numero di visualizzazioni ai vostri progetti video: