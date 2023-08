Il listino offerte del gestore WindTre include delle ottime tariffe tramite le quali è possibile acquistare a rate uno smartphone. In alcuni casi, inoltre, il gestore permette di ricevere uno smartphone 5G gratis, senza richiedere spese iniziali o rate mensili.

Gli utenti interessati non possono perdere l’occasione di ottenere la straordinaria offerta WindTre FULL 5G Summer con Easy Pay, che prevede una spesa mensile davvero irrisoria e include uno smartphone Honor 70 Lite 5G a costo zero.

WindTre FULL 5G: attiva la nuova offerta con smartphone incluso!

L’offerta WindTre FUL 5G Summer con Easy Pay fa parte del pacchetto di tariffe dedicate a tutti i nuovi clienti. Attivando una nuova linea o richiedendo il trasferimento del numero, tutti hanno la possibilità di ottenere l’offerta e ricevere ogni mese: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Inoltre, WindTre abbina all’offerta uno smartphone Honor 70 Lite 5G a costo zero. Quindi, i nuovi clienti potranno ricevere lo smartphone senza dover andare incontro ad alcun costo aggiuntivo. WindTre richiederà mensilmente soltanto la spesa necessaria per il rinnovo della tariffa, che ammonta a soli 14,99 euro.

La spesa sarà addebitata automaticamente dal gestore su carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti, infatti, dovranno indicare la modalità di pagamento da utilizzare al momento dell’attivazione della tariffa.

Il gestore permette di procedere con l’attivazione in tutti i punti vendita o attraverso il sito ufficiale. In quest’ultimo caso i clienti potranno effettuare il preordine online per poi procedere con il ritiro della SIM e dello smartphone in negozio.