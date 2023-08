Tra i tanti prodotti proposti giornalmente in offerta, oggi sulla piattaforma di e-commerce Amazon troviamo PlayStation 5 standard console + 2 Controller DualSense White ad un prezzo abbastanza conveniente.

Se ricordate i prezzi d’uscita della console, quello di oggi varrà sicuramente la pena, considerando che sono compresi anche due controller. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PlayStation 5 + 2 Controller DualSense White ad un buon prezzo su Amazon

Il bundle Console PlayStation5 – 2° Controller Wireless DualSense include: PlayStation5 console, 2 Controller wireless DualSense , Base, cavo HDMI, Cavo di alimentazione AC, Cavo USB, Materiale stampato, ASTRO’s PLAYROOM. Il gioco in questione è pre-installato. Potrebbe essere necessario l’aggiornamento all’ultima versione del software. Connessione internet necessaria.

Il bundle Console PlayStation5 – 2° controller wireless DualSense offre ancora più possibilità di gioco. Gioca in coppia e scopri un mondo di giochi multiplayer locali, tra cui sport e platform che sfruttano le incredibili caratteristiche sensoriali del controller wireless DualSense.

Come anticipato precedentemente il prezzo non è dei più bassi, ma bisogna considerare che sono presenti anche due controller. Il prezzo è di 590 euro invece di 609.99 euro. Seguite questo link per tutti i dettagli in merito al dispositivo.