Soltanto qualche giorno fa il produttore Motorola aveva svelato in veste ufficiale per il mercato indiano il nuovo entry-level Motorola Moto G14. A quanto pare, però, l’azienda è già al lavoro sulla realizzazione di un altro smartphone appartenente alla fascia media. Si tratta del prossimo Motorola Moto G54 e ora possiamo dare uno sguardo al suo design grazie alle prime immagini renders emerse in rete.

Motorola Moto G54, emergono in rete le prime immagini renders del nuovo mid-range

Il produttore Motorola è al lavoro su un nuovo smartphone mid-range sempre della gamma Moto G. Dopo il nuovo Motorola Moto G14, infatti, vedremo arrivare molto presto sul mercato anche il nuovo Motorola Moto G54. Quest’ultimo è stato da poco avvistato in rete in alcune immagini renders.

Queste ultime sono state pubblicate dal sito web thetechoutlook.com. Osservandole, possiamo notare come anche in questo caso non ci saranno grossi cambiamenti estetici. La parte frontale sarà occupata da un ampio display con un foro centrale. Sulla parte posteriore troveranno invece posto due sensori fotografici, di cui uno principale da 50 MP.

Dal punto di vista tecnico, ci sarà un display da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, invece, a bordo troveremo il soc Snapdragon 480+ 5G. La batteria sembra che sarà sempre molto capiente di 5000 mah ma per il momento non sappiamo quale velocità di ricarica supporterà. Saranno poi comunque presenti tagli di memoria comprendenti 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD.